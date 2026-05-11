統一超營收／4月299.1億元、年增4.8% 創同期歷史新高

統一超（2912）11日公布2026年4月合併營業額299.1億元，年增4.8%，再創單月同期歷史新高；累計前四個月營收為1,184.4億元，年增4.6%。

台灣7-ELEVEN穩健展店，截至目前全台門市與智FUN機等多元服務據點合計已將近8,400家，並持續創新與精進全台67座商場經營，穩步擴大市場觸及與服務深度。同時因應愚人節、兒童節、清明連假及媽祖遶境等節慶話題，聚焦uniopen會員、鮮食、咖啡、茶飲、7-ELEVEN i預購等差異化結構開發創新話題商品、策畫主題活動，持續創造來客與消費動能，推升整體營運表現穩健成長。轉投資事業方面，菲律賓7-ELEVEN、統一精工、統一生活(康是美)、悠旅生活(星巴克)均表現亮眼，有效挹注整體營收成長。

台灣7-ELEVEN持續深化uniopen會員生活圈經營，藉由「APP」、「點數」、「支付」3大策略架構OPENPOINT點數生態圈，截至目前已成功串聯逾500家知名品牌、近70萬家特約商店，帶動會員經濟規模已突破千億。結合線上線下通路推廣中國信託uniopen聯名卡有成，有效帶動超過7成會員擁有OPENPOINT點數翻倍、4成會員擁有超過一萬點OPENPOINT。其中5萬名「uniopen PRIMA」付費訂閱制會員消費金額與來店頻次更遠高於一般會員，平均貢獻金額高出近12倍。截至4月底，會員數已逼近2,000萬人，會員規模與活躍度穩健成長。

台灣7-ELEVEN於4月聚焦清明連假、換季高溫與豐富節慶商機，搶在初夏到來前布局輕食市場，全新開發多款適合春夏時節享用鮮食商品，其中新極上御飯糰更擴大生食級海鮮入料品項；與南韓人氣女團成員與星級飯店聯名合作的「星級饗宴」新品持續熱銷；掌握愚人節風潮，推出「愚人節WOW大賞」系列商品，成功引領話題；為滿足消費者需求提供多樣化「蛋白友好」飲食選擇，像是吊掛雞胸肉、多元蛋品等選擇，帶動鮮食相關成長超過1成。

台灣7-ELEVEN自有咖啡品牌CITY系列持續引領超商咖啡市場，深耕CITY CAFE、CITY PRIMA經營，世界地球日推出指定燕麥拿鐵系列優惠，今年亦再升級濃茶系列，全新推出「皇家醇濃伯爵紅茶拿鐵」與「日本靜岡濃抹茶拿鐵」；「CITY TEA現萃茶」與「!+? CAFE RESERVE + TEA 不可思議茶BAR」雙茶金品牌，服務遍及全台逾3,500個據點，持續推出新品與多元優惠，因應4月30日國際珍奶日集結線上線下推出多元優惠，推升整體CITY全品項成長逾1成。

台灣7-ELEVEN熱情投入全台多元、熱鬧媽祖遶境季，不只提升中部門市備貨量，更集結線上線下推出相關紀念商品，包含門市預購誌、i預購、i划算等，推升門市業績成長。此外，7-ELEVEN i預購推出「母親節狂歡購」活動，集結上百款人氣選品，並推出OPENPOINT點數高額回饋，消費者提前採買禮物準備，帶動相關業績成長逾2成。

展望5月，統一企業集團串聯旗下7-ELEVEN、康是美、DREAM PLAZA、星巴克等關係企業品牌，推出Love mom系列活動與販售「空運進口康乃馨」，積極掌握母親節商機。台灣7-ELEVEN持續因應節慶話題、報稅季及對應氣溫逐漸升高，推出多元主題活動與話題新品，並結合會員互動機制與優惠活動等，持續創造來客與消費動能，推升整體營運表現穩健成長，積極架構超越消費者期待的生活服務平台。