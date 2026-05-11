士電營收／4月34億元、年增32％續創同期新高 AI帶旺電力市場

士電（1503）11日公告，4月營收34.04億元，年增32.53%；累計今年前四月149.63億元，年增16.32%，單月、累月創同期新高。

士電目前在手訂單滿到2028年，並已經開始接2029、2030年的訂單，士電表示，在台電強韌電網計畫、AI科技發展、半導體建廠、北美電網需求增多下，市場動能豐沛，尤其是在AI產業帶動下，電力設備市場需求會比去年更爆發，未來這一塊需求只會愈來愈多，未來成長動能相當良好。

外銷市場方面，士電表示，今年接單狀況比預期佳，已經開始接2029年的北美市場訂單，預期外銷營收成長每年可成長15-20％，除了變壓器外，電裝品與低壓開關同步拓展海外市場，目標營收成長動能2033年達倍增，另，預估今年外銷營收占比可從過去15-20％，提升至25%。

產能方面，士電表示，士電第四座廠（T4）主要瞄準AI訂單，朝高電壓、高電流產品升級，以生產中大型電壓器為主，T4廠第一期預計2027年9月投產，2028年全面量產，若單看變壓器產能，T3廠去年9月投產，產能全開後可增加50％，T4加入後整體產能將再提升三分之一。

至於台電訂單上，士電表示，為了配合政府目標，電網計畫加速釋單中，這一塊成長規模也會放大，台電今年預估在釋出2~3座靜態同步補償器（STATCOM）各20多億元標案，士電有龍潭、南科兩座實績，亦會積極爭取標案。

展望今年，士電表示，在AI產業快速發展下，將加速帶動相關電力設備產品，今年成長目標挑戰10%，並持續布局國內外AI資料中心、半導體擴廠、台電電網等帶來的重電商機。