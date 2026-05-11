中租營收／前4月獲利72.8億元、EPS 4.26元

中租控股（5871）11日公告今年4月營收、獲利，其中，4月自結合併營收為79.5億元、年減3.87%，累計前四月營收為319.48億元，年減3.12%；在獲利方面，4月單月稅後純益17.13億元，累計前四月合併稅後純益72.84億元，與去年同期大致持平，累計每股稅後純益（EPS）為4.26元。

從營收來看，中租4月合併營收79.5億元，若與3月相較，月減5.5%；前四月累計營收為新台幣319.48億元，與去年同期累計營收年減3.12%。根據中租進一步說明，分地區別來看，台灣、中國大陸及東協地區累計營收分別年減2%、年減11%及年增9%。當月中國大陸新增業績較前月成長。

此外，中租控股也同步公告4月自結獲利，4月單月自結合併稅後純益新台幣17.13億元，單季每股稅後純益（EPS）1元，整體預期信用減損損失較上月減少，累計前四月合併稅後純益為新台幣72.84億元，年增0.42%，累計每股稅後純益（EPS）為4.26元。

若與3月相較，4月獲利減少約22%，中租表示，主要是因3月業外受惠中國大陸地區稅務利益入帳，而墊高基期。

累計今年前四月獲利，若分營運地區別來看，台灣累計獲利較去年同期成長4%、中國大陸地區年減5%、東協地區則年增11%，顯見中國大陸地區仍面臨承壓的格局。