富邦媒營收／4月營收82.8億元 換季與母親節檔期帶動買氣回升

momo富邦媒（8454）11日公告4月合併營收82.8億元，月減9.4%，年增1.3%。富邦媒表示，4月受惠於春夏換季需求升溫及母親節檔期提前啟動，帶動站上整體消費買氣回升，家電、票券及節慶相關品類表現穩定增長。

在自有品牌業務方面，momo持續拓展「mo select」自有品牌商品，聚焦家庭日用品、餐廚與生活消費等高頻需求品類，透過商品開發與選品優化，提升商品豐富度，4月mo select整體銷售較去年同期成長近三成，其中以家庭紙品與餐廚品類表現最為亮眼。momo表示，未來將持續強化自有品牌商品豐富度，提供兼顧品質、實用性與價格競爭力

momo總經理谷元宏表示，4月消費動能持續回溫，母親節檔期買氣優於預期，家電、票券與節慶相關品類都有不錯表現。第2季將聚焦618年中檔期與夏季需求，並持續擴充大家電快配安裝服務量能，把物流與消費體驗持續做好，穩健推進整體業務成長。