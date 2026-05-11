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水泥雙雄台泥、亞泥4月合併營收分別月減1.6%及月增6.5%

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
台泥台北廠。圖／台泥提供
台泥台北廠。圖／台泥提供

水泥雙雄台泥（1101）、亞泥（1102）11日雙雙公布4月合併營收，台泥4月合併營收122.1億元，月減1.6%，年減3.7%；亞泥4月合併營收56.9億元，月增6.5%，年減9.27%。

台泥今年前四月合併營收為454.7億元，較去年同期減少約21.8億元，年減4.6%。在土葡水泥事業方面，土耳其OYAK Cimento因極端氣候影響，降雨量比歷年高達50-60%以上，造成銷售量下滑，4月天氣已恢復正常，水泥銷售量較去年同期相當；葡萄牙Cimpor水泥因當地售價上漲，營業額同步提升，土耳其及葡萄牙水泥1至4月累計營收196.1億元，比去年同期增加8.8億元。

至於兩岸市場，大陸地區因陰雨氣候持續且房地產需求放緩，營收略有下降；台灣地區因房地產景氣低迷，需求減少，加上本土業者面臨進口低價水泥競爭，水泥及混凝土銷量受侵蝕而下滑，但市場價格仍保持穩定。

亞泥在多角化布局與市場需求回溫帶動下，4月營收較上月成長6.5%，兩岸營運穩步回升；惟受整體市場環境影響，較去年同期減少約9%。累計1至4月合併營收為新台幣205.2億元。

亞泥表示，4月營收成長主要受惠於大陸水泥銷量強勁回升及電力事業收入增加帶動。在台灣市場方面，4月營收較上月成長1%，主要受惠嘉惠電力二期能量費率調升，帶動電力收入增加。

大陸市場方面，4月營運明顯回溫，水泥銷量達181.7萬噸，較上月成長17%，並帶動營收月增19%。面對市場售價壓力，亞泥（中國）持續透過優化市場佈局及拓展水泥貿易業務，降低價格波動影響。亞泥強調，隨著工程旺季與公共建設需求推進，公司將持續關注兩岸市場變化，深化加值服務與多角化布局，強化營運韌性與長期競爭力。

亞泥 營收 台泥

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