鮮活果汁財報／首季獲利1.1億元、年增371.7％ EPS 3.24元

鮮活果汁-KY（1256）11日公告2026年第1季財報。首季營收為11.4億元，年增55.3％，創歷年同期新高；營業利益1.51億元，年增373％；稅後純益達1.1億元，年增371.7％，每股純益（EPS）3.24元。

鮮活表示，公司近來積極布局多元銷售管道、優化產品銷售結構，受益於直飲類產品市場持續拓展，推動銷量提升；且中國大陸新茶飲市場動能提升，帶動公司整體出貨增長，使營收、獲利雙成長。

此外，鮮活表示，隨著出貨量穩定成長及營運效率提升，降低單位生產成本並優化整體費用，進一步放大獲利表現，加上公司積極強化銷售通路布局，並持續優化產品組合，得第1季毛利率30.39％、營業利益率13.25％與歸屬母公司稅後淨利率10.14％，分別較去年同期成長6.44、8.90與6.80個百分點，繳出三率三升佳績。

鮮活憑藉掌握消費者對健康意識提升使飲品需求與體驗轉變趨勢，專注於新品研發，強化與大型客戶合作黏著度，推出多元產品與擴大銷售通路，進而帶動營運規模與獲利表現，站穩新茶飲原料供應商領先群地位。

鮮活憑藉昆山、天津、廣東與廣西四大廠共15.5萬噸年產能，快速服務中國大陸各地的新茶飲與大型零售需求，並完善一站式物流配送供應鏈，能高效提供客製化產品服務，且持續優化冷鏈系統，確保產品新鮮度，以維持產業競爭優勢，隨天氣逐漸炎熱，新茶飲產業步入銷售旺季，鮮活與客戶共同打造多款新產品並強化客製化服務，營運展望正向。