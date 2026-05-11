晶華財報／第1季獲利7.33億 年增84.39%

晶華國際酒店（2707）11日召開董事會，通過2026年度第1季財務報表及盈餘分配案，集團總營收為19.46億元，較2025年同期增加4.92%，稅後淨利為7.33億元，較去年同期增加84.39%，每股盈餘為5.73元，比2025年同期的3.16元增加2.57元、約81.33%。

晶華國際表示，受惠於出售子公司Regent Hospitality Worldwide, Inc.13%股權予IHG，認列稅後處分利益2.62億元所致，若排除出售股權利益，稅後淨利為4.68億元，仍比去年同期增加16.35%，單看本業獲利亦有雙位數成長。

受惠於國際商務住房來客穩定、春酒與外燴等餐飲需求活絡、以及麗晶精品業績逐年成長，集團1至4月累積營收仍持續創下同期歷史新高，來到24.60億元，較去年同期的23.65億元增加0.95億元、約3.98%。4月份單月營收則為5.13億元，較去年同期的5.10億元增加0.3億元、約0.56%。

展望後市，即將到來的端午連假以及七至八月份的暑假，向來是國旅的重要檔期，集團旗下台南、蘭城和太魯閣晶英、以及礁溪與北投晶泉丰旅皆已陸續推出各式親子住房專案以及夏日限定遊程搶市，整體訂房率上看8成。此外，隨著國際商務活動回溫，六月份的台北國際電腦展（COMPUTEX）以及國際扶輪社年會，預期將吸引大量海外商務旅客來台，在兩大國際會展助攻下，台北晶華酒店的住房率與平均房價皆可望同步提升，並帶動餐飲、宴會及精品的消費需求，創下另一波業績高峰，也為第2季客房營收打下穩固基礎。

同時，台北晶華以及台南晶英也已開始端午節粽禮的早鳥預購，期望提前鎖定企業福委大單，一舉衝高六月份的業績。五月份起即熱烈展開的「謝師宴」專案，亦在傳統的國、高中以及大專院校之外，吸引到許多高桌價EMBA畢業生的青睞，預料接單桌數與客單價都會向上提升。加上台北晶華與東京巴斯克蛋糕名店BLANCA的快閃活動也吸引到許多喜歡潮流美食的饕客下單，五月底前可望再創造千萬元的外賣業績，為第2季餐飲營收注入額外動能。