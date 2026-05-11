快訊

攸關對美軍購…總統府發布總統令 公布7800億特別條例

伊朗戰爭第2波能源衝擊來了！亞洲比歐洲早4周有感 這區域最慘

台指期夜盤試撮驚見雪崩跌停4,196點 法人：大戶兩操作為測試市場

聽新聞
0:00 / 0:00

晶華財報／第1季獲利7.33億 年增84.39%

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
晶華Q1獲利7.33億、較去年同期增加84.39%，看好5月母親節、端午節商機。晶華提供
晶華Q1獲利7.33億、較去年同期增加84.39%，看好5月母親節、端午節商機。晶華提供

晶華國際酒店（2707）11日召開董事會，通過2026年度第1季財務報表及盈餘分配案，集團總營收為19.46億元，較2025年同期增加4.92%，稅後淨利為7.33億元，較去年同期增加84.39%，每股盈餘為5.73元，比2025年同期的3.16元增加2.57元、約81.33%。

晶華國際表示，受惠於出售子公司Regent Hospitality Worldwide, Inc.13%股權予IHG，認列稅後處分利益2.62億元所致，若排除出售股權利益，稅後淨利為4.68億元，仍比去年同期增加16.35%，單看本業獲利亦有雙位數成長。

受惠於國際商務住房來客穩定、春酒與外燴等餐飲需求活絡、以及麗晶精品業績逐年成長，集團1至4月累積營收仍持續創下同期歷史新高，來到24.60億元，較去年同期的23.65億元增加0.95億元、約3.98%。4月份單月營收則為5.13億元，較去年同期的5.10億元增加0.3億元、約0.56%。

展望後市，即將到來的端午連假以及七至八月份的暑假，向來是國旅的重要檔期，集團旗下台南、蘭城和太魯閣晶英、以及礁溪與北投晶泉丰旅皆已陸續推出各式親子住房專案以及夏日限定遊程搶市，整體訂房率上看8成。此外，隨著國際商務活動回溫，六月份的台北國際電腦展（COMPUTEX）以及國際扶輪社年會，預期將吸引大量海外商務旅客來台，在兩大國際會展助攻下，台北晶華酒店的住房率與平均房價皆可望同步提升，並帶動餐飲、宴會及精品的消費需求，創下另一波業績高峰，也為第2季客房營收打下穩固基礎。

同時，台北晶華以及台南晶英也已開始端午節粽禮的早鳥預購，期望提前鎖定企業福委大單，一舉衝高六月份的業績。五月份起即熱烈展開的「謝師宴」專案，亦在傳統的國、高中以及大專院校之外，吸引到許多高桌價EMBA畢業生的青睞，預料接單桌數與客單價都會向上提升。加上台北晶華與東京巴斯克蛋糕名店BLANCA的快閃活動也吸引到許多喜歡潮流美食的饕客下單，五月底前可望再創造千萬元的外賣業績，為第2季餐飲營收注入額外動能。

晶華迎接端午商機，多款晶華手工粽禮即起開放預購，預計將帶動餐飲業績成長。晶華提供
晶華迎接端午商機，多款晶華手工粽禮即起開放預購，預計將帶動餐飲業績成長。晶華提供

營收

延伸閱讀

全家餐飲營收／4月2.38億元、年增15.7% 創同期新高

漢來美食營收／4月5.15億元 創同期新高

王品營收／股市「財富效應」加連假 4月年增13%續改寫同期新高

和椿財報／首季獲利0.94億元、年增58.7％ EPS 1.14元

相關新聞

統一超營收／4月299.1億元、年增4.8% 創同期歷史新高

統一超（2912）11日公布2026年4月合併營業額299.1億元，年增4.8%，再創單月同期歷史新高；累計前四個月營收為1,184.4億元，年增4.6%。

士電營收／4月34億元、年增32％續創同期新高 AI帶旺電力市場

士電（1503）11日公告，4月營收34.04億元，年增32.53%；累計今年前四月149.63億元，年增16.32%，單月、累月創同期新高。

中租營收／前4月獲利72.8億元、EPS 4.26元

中租控股（5871）11日公告今年4月營收、獲利，其中，4月自結合併營收為79.5億元、年減3.87%，累計前四月營收為319.48億元，年減3.12%；在獲利方面，4月單月稅後純益17.13億元，累計前四月合併稅後純益72.84億元，與去年同期大致持平，累計每股稅後純益（EPS）為4.26元。

中鋼營收／4月308億元為23個月來最高 後市可望「月來月好」

中鋼（2002）公布4月營收308億元，為2024年6月至今長達23個月來最高，單月營收年增2%，顯示鋼價調整與出貨動能開始發酵，預期接下來會「月來月好」。

水泥雙雄台泥、亞泥4月合併營收分別月減1.6%及月增6.5%

水泥雙雄台泥（1101）、亞泥（1102）11日雙雙公布4月合併營收，台泥4月合併營收122.1億元，月減1.6%，年減3.7%；亞泥4月合併營收56.9億元，月增6.5%，年減9.27%。

鮮活果汁財報／首季獲利1.1億元、年增371.7％ EPS 3.24元

鮮活果汁-KY（1256）11日公告2026年第1季財報。首季營收為11.4億元，年增55.3％，創歷年同期新高；營業利益1.51億元，年增373％；稅後純益達1.1億元，年增371.7％，每股純益（EPS）3.24元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。