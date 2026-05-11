振大環球財報／首季獲利季增四成 EPS 4.81元創同期新高

成衣製造廠振大環球（4441）11日公布第1季財報，合併營收18.9億元，年增25.20%，季增5.21%；稅後淨利3.29億元，年增15.42%，季增40.43%，單季每股盈餘4.81元，創下最強第1季表現。

振大表示，首季業績大幅提升，主要受惠於電商客戶出貨需求強勁。公司身為亞馬遜重要供應鏈夥伴，搭上AI精準推薦與網紅經濟快速成長趨勢，帶動出貨攀升，成為推升營運的重要動力。此外，受關稅政策及中東地緣政治風險影響下，全球供應鏈正在重組，品牌客戶加速分散產能布局，使得馬達加斯加生產基地的重要性持續提高，為未來成長增添動能。

從最新營運數據來看，振大4月營收年增幅達37%，不僅延續第1季成長趨勢，也創下歷史同期新高。法人預期，第2季營收有望呈現季增與年增表現。在獲利方面，由於今年無需與客戶共同分攤關稅成本，加上匯率維持穩定、核心客戶銷售持續升溫，以及產能利用率維持高檔，預估第2季整體獲利將較去年同期顯著提升。

此外，公司的馬達加斯加ESG新廠預計將於第4季落成，並陸續啟動量產。隨著新增產能逐步開出，加上新客戶訂單持續挹注，預期2027年的供應能力將有效提高，帶動整體營收維持高雙位數成長。公司亦指出，今年營運策略將聚焦於三大方向，包括持續推升營收規模、挑戰獲利再創新高，以及穩健提升未來股利配發水準，整體營運展望維持正向成長。