快訊

伊朗戰爭第2波能源衝擊來了！亞洲比歐洲早4周有感 這區域最慘

拒攔查開車拖行撞死派出所長一審判死刑 女毒蟲真面目首曝光！

石崇良稱三班護病比怕跳票就再投賴總統 蔣萬安一句話砲轟賴政府

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣虎航4月營收16.5億元 年增27%創同期新高

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
台灣虎航2026年4月自結單月營收16.5億元，較2025年同期年增約27%，創歷年同期新高。圖／台灣虎航提供
台灣虎航2026年4月自結單月營收16.5億元，較2025年同期年增約27%，創歷年同期新高。圖／台灣虎航提供

台灣虎航（6757）2026年4月自結單月營收16.5億元，較2025年同期年增約27%，創歷年同期新高，主因受清明連假、賞櫻旺季帶動班次數增加15%，整體平均載客率近9成，較去年同期增加5.4百分點，整體營運表現同步成長。

受惠於今年第1季整體出遊熱絡，再加上日韓二地4月開始進入年度追櫻熱潮，市場旅運需求持續強勁。台灣虎航2026年1至4月累計班次數較去(2025)年同期增加15%，累計平均載客率達91%以上的高水準，累計營業收入較去年同期成長21%，創歷史新高。

台灣虎航6日召開董事會，通過2026年第1季財務報告，各項營運指標表現強勁，營收與獲利皆刷新歷史紀錄，展現卓越的經營成效。2026年第1季營收55.38億元，年增19.6%，稅後淨利13.35億，較去(2025)年同期大幅成長41.6%，2026年第1季每股稅後盈餘(EPS)為2.91元。

面對地緣政治引發的能源與航油價格（MOPS）波動，台灣虎航發揮組織扁平、決策迅速的特質，展現優異的營運韌性，以保障整體的獲利空間。透過全面性的營運成本控管與調節，滾動式檢討市場狀況，並持續深耕日韓等高需求、高載客率之短程市場，確保整體航網高獲利表現，戮力使旅客航班及品質不受影響。

虎航 台灣虎航 營收

延伸閱讀

股市旺效益發威！王品4月合併營收19.3億元 連續三個月改寫同期新高

崇越營收／4月67.8億元創次高、前四月年增17% 全年拚再寫新猷

漢來美食營收／4月5.15億元 創同期新高

王品營收／股市「財富效應」加連假 4月年增13%續改寫同期新高

相關新聞

台灣虎航4月營收16.5億元 年增27%創同期新高

台灣虎航（6757）2026年4月自結單月營收16.5億元，較2025年同期年增約27%，創歷年同期新高，主因受清明連假、賞櫻旺季帶動班次數增加15%，整體平均載客率近9成，較去年同期增加5.4百分點，整體營運表現同步成長。

股市旺效益發威！王品4月合併營收19.3億元 連續三個月改寫同期新高

股市好聚餐效應發威！王品（2727）集團11日公告2026年4月自結兩岸合併營收達19.3億元，年增13.13%，連續3個月改寫同期新高紀錄。其中，台灣事業群表現亮眼，單月營收達15.6億元，年增11.82%，亦連續3個月創同期新高。

葡萄王財報／第1季EPS 1.18元 OEM／ODM動能延續帶動營運穩健

葡萄王（1707）11日董事會通過2026年第1季財務報告，合併營收22.8億元，年增1.14%；營業毛利15.9億元，毛利率70%；營業淨利3.4億元，營業淨利率年減1.9個百分點，每股稅後純益（EPS）1.18元，較去年同期減少0.22元。

王品營收／股市「財富效應」加連假 4月年增13%續改寫同期新高

王品（2727）11日公告4月自結兩岸合併營收達19.3億元，年增13.13%，連續3個月改寫同期新高紀錄。其中，台灣事業群表現亮眼，單月營收達15.6億元，年增11.82%，亦連續3個月創同期新高。大陸事業群營收為3.7億元，年增19%，連續第6個月達成雙位數成長幅度。累計前四月，王品合併營收達84.1億元，年增10.25%，不斷改寫營運新頁。

伸興深耕機器人「智慧製造」

伸興工業（1558）指出，集團整體發展策略，正透過資源整合推進多元產業布局。其中，在新興應用領域方面，集團持續深化在人形機器人與智慧製造的布局。

jpp上季EPS 4.13元

機構件暨散熱大廠jpp-KY（5284）公布首季財報，受惠AI伺服器訂單需求暢旺，單季獲利季增逾44%，每股純益4.13元，為史上最強第1季。展望未來，jpp指出，目前訂單能見度直達下半年，全年營運正向樂觀。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。