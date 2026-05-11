台灣虎航4月營收16.5億元 年增27%創同期新高

台灣虎航（6757）2026年4月自結單月營收16.5億元，較2025年同期年增約27%，創歷年同期新高，主因受清明連假、賞櫻旺季帶動班次數增加15%，整體平均載客率近9成，較去年同期增加5.4百分點，整體營運表現同步成長。

受惠於今年第1季整體出遊熱絡，再加上日韓二地4月開始進入年度追櫻熱潮，市場旅運需求持續強勁。台灣虎航2026年1至4月累計班次數較去(2025)年同期增加15%，累計平均載客率達91%以上的高水準，累計營業收入較去年同期成長21%，創歷史新高。

台灣虎航6日召開董事會，通過2026年第1季財務報告，各項營運指標表現強勁，營收與獲利皆刷新歷史紀錄，展現卓越的經營成效。2026年第1季營收55.38億元，年增19.6%，稅後淨利13.35億，較去(2025)年同期大幅成長41.6%，2026年第1季每股稅後盈餘(EPS)為2.91元。

面對地緣政治引發的能源與航油價格（MOPS）波動，台灣虎航發揮組織扁平、決策迅速的特質，展現優異的營運韌性，以保障整體的獲利空間。透過全面性的營運成本控管與調節，滾動式檢討市場狀況，並持續深耕日韓等高需求、高載客率之短程市場，確保整體航網高獲利表現，戮力使旅客航班及品質不受影響。