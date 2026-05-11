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葡萄王財報／第1季EPS 1.18元 OEM／ODM動能延續帶動營運穩健

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
葡萄王11日董事會通過2026年第1季財務報告。葡萄王／提供
葡萄王11日董事會通過2026年第1季財務報告。葡萄王／提供

葡萄王（1707）11日董事會通過2026年第1季財務報告，合併營收22.8億元，年增1.14%；營業毛利15.9億元，毛利率70%；營業淨利3.4億元，營業淨利率年減1.9個百分點，每股稅後純益（EPS）1.18元，較去年同期減少0.22元。

葡萄王表示，第1季營收在OEM／ODM業務持續成長帶動下維持穩健表現，惟高毛利事業體現階段處於調整與海外布局階段，加上原物料成本上升影響，對整體獲利表現形成壓力。展望今年，公司將持續強化代工業務版圖並深化海外市場布局，推動各項營運優化措施，對全年營運維持審慎樂觀看法。

葡萄王11日公布2026年4月營收為8.1億元，年減6.01%；累計今年前四月合併營收30.8億元，年減0.8%。在整體台灣事業體方面，雖OEM／ODM業務持續成長，惟自有品牌短期波動影響，4月營收年減7.53%，累計1-4月仍維持年增13.74%，營收結構持續朝OEM／ODM業務比重提升方向發展。

上海葡萄王4月營收較去年同期成長4.53%，累計1-4月年增9.83%，營運維持穩健成長。公司指出，將持續推動功能性飲品等新品開發，並拓展通路布局，以提升產能利用率與營運效率。

直銷事業體UVACO葡眾4月營收年減7.1%，累計1-4月年減5.0%，目前直銷業務仍處於策略調整階段，隨產品組合優化及海外市場布局推進，加上馬來西亞吉隆坡營運中心即將啟動，將有助於支撐中長期營運發展。

此外，葡萄王亦維持穩定股利政策，董事會先前通過2025年度股利分派案，規劃配發現金股利每股6元，配發率約73%；以近期股價估算，現金殖利率超過5%，持續提供股東穩定現金回報。

EPS 營收 葡萄王

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