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美食營收／4月13億元年減15%…大陸店數跌破300家 美國、台灣85℃撐盤

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

美食-KY（2723）公告4月合併營收13.7億元，年減15.5%，主要反映大陸市場正積極調整獲利結構、汰弱留強，營收貢獻較去年同期下滑超過40%。當月大陸合併營收占比回落至24%，美國、台灣市場則分別貢獻57%、19%營收。

美國市場擺脫年初極端氣候影響，4月營收不只續創今年新高，更較第1季平均營收高出7%。門市拓展方面，4、5月分別在加州的Bakersfield以及Santee共有兩間門市試營運。法人推估第2季營收動能，除了新開門市貢獻可望優於前一季度，更有母親節、父親節的加持，可望繳出不俗表現。

台灣市場則透過新形態門市的持續導入，2024年第4季開始，成長力道一路延續至今年前三月，連續六個季度營收正成長。4月營收也持續年增，全台多個縣市合計已開出超過20間85℃生甜甜圈研究所。法人預估，生甜甜圈以及新形態門市占85℃全台據點的比重尚低，今年貢獻營收成長的空間仍然十分可觀，台灣市場今年營運表現值得期待。

大陸市場則按照去年公告的策略調整，依序退出獲利狀況低於預期的區域，店數、營收雙雙較去年減少，截至4月底，店數已降至低於300間；法人觀察，受惠去蕪存菁的效應，大陸直營單店月均營業額已勝過去年同期，今年當地市場的獲利展望也可望顯著改善。

營收 美國 大陸

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