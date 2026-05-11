大同營收／4月41億元創近8年同期次高 重電、馬達事業出貨續旺

大同（2371）11日公告4月合併營收為41.39億元，寫下近8年同期次高紀錄。大同表示，雖因電力新能源事業受客戶指定交期影響，導致單月呈現年減3.5%、月減2.87%，但累計前4月營收受惠電子代工事業ODM Mini PC新品市場反應良好，達156.27億元，年增率仍達5.34%。

針對電力事業群表現，大同指出，重電事業目前出貨穩定，4月受惠銷貨台電大安變電所變壓器挹注，單月營收寫下今年以來新高，年成長逾3成。

此外，馬達事業受惠於AI晶片需求帶動半導體大廠持續擴建，公司表示，已接獲中型馬達大批量訂單，將成為下半年業績的重要動能。同時，電動車馬達亦獲追加訂單，同步貢獻營收。

大同表示，公司積極發展AI科技事業，子公司大世科（8099）展現強勁成長力道，受惠企業AI算力基礎建設與AI Agent剛性需求，4月營收維持雙位數成長，包含完成金融業大型設備升級與核心系統建置，並認列製造業數位賦能專案收益。大世科前4月累計合併營收年增率達24.74%，動能強勁。

此外，大同進一步提到，子公司大同醫護於4月與工研院生醫所簽署策略夥伴協議，未來將主導FHIR國際醫療資料庫標準化與跨系統整合，目標建立醫療資料互通基礎並串聯AI技術，正式搶攻在宅智慧照護市場。