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睿生光電營收／4月2.62億元 月減4.4%、年增39.7%

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導

睿生光電（6861）11日公告4月合併營收2.62億元，月減4.4%，年增39.7%。

睿生光電累計今年前四個月合併營收10.53億元，年增45.4%，來到同期歷史新高。今天股價上漲13元，成交量417張，收389元。

睿生光電主要業務為生產X光感測器，繼針對醫療市場出貨元件及模組產品後，也進一步搶進一站式工業應用檢測服務市場，朝應用量更大的工業檢測邁進。

受惠於產品組合優化與新興市場布局成效顯現，睿生光電2025年稅後純益1.6億元，年增4.3%，每股稅後純益達3.84元，創下近三年新高。董事會擬配發每股2元現金股利，配息率逾52%。

睿生光電表示，獲利體質改善主因於持續優化產品組合，並將生產資源集中於新技術IGZO、低劑量及智慧醫學影像感測器，透過高附加價值產品的銷售占比提升，有效抵禦原物料成本波動，維持獲利動能。

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