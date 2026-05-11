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永裕財報／第1季 EPS 0.36元 精緻包材訂單占比提升

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

永裕（1323）公告第1季財報，稅後純益3,250萬元，概算年增約566.3%；每股純益（EPS）0.36元。首季營收5.31億元，年增0.93%，毛利9,900萬元，年增66.21%，毛利率18.63%，年增7.32％。永裕表示，第1季毛利率成長，主因精緻包材訂單占比提升，優化產品組合，提升綜合毛利率。

永裕也公布4月營收1.87億元，月減8.1%，年增5.09%；前四月累計營收7.18億元，年增1.93%。

觀察今年度營運概況，永裕表示，動能持平稍弱。面臨產業景氣尚未恢復暨中國經濟下滑，影響消費需求，客戶下單保守，一併延遲推出新產品開發案，影響整體營運量能。

為因應中東戰事影響塑膠原料價格上漲暨原料供應之穩定，永裕積極發揮專精於塑膠原料色母結合生產設備的高彈性生產技術，研發採取多方料源與替代料以滿足客製化之需求。另外，為因應外部環境的變化，將持續整合集團資源、降低營運成本、優化產品組合，並深耕生技包材及環保材等產品，深化自動化生產，提升兩岸生產效率，加速投資減碳的新產品與新製程暨永續推動相關碳管理制度等，以擺脫目前營運遭逢的逆風。

而面對ESG的投資浪潮，永裕數年前即開始布局環保材料的研發創新，把公司的永續成長和生態責任結合在一起，已將相關Bio生質塑料、PCR改質複合材料、減碳複合材料等環保材的開發、替代料、減重瓶之研發成果行銷予客戶，已陸續出貨中，永裕正搭上國內外綠色經濟的環保發展趨勢，將為未來業績發展提升永續動能。

永裕雖然受到中國景氣下行、日圓相對貶值等因素影響獲利表現，後續仍將持續掌握顏值經濟帶動的化妝、保養消費及環保材帶來的商機。

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