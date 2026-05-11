王品營收／股市「財富效應」加連假 4月年增13%續改寫同期新高

王品（2727）11日公告4月自結兩岸合併營收達19.3億元，年增13.13%，連續3個月改寫同期新高紀錄。其中，台灣事業群表現亮眼，單月營收達15.6億元，年增11.82%，亦連續3個月創同期新高。大陸事業群營收為3.7億元，年增19%，連續第6個月達成雙位數成長幅度。累計前四月，王品合併營收達84.1億元，年增10.25%，不斷改寫營運新頁。

台股4月強勢上漲，加權指數單月大漲7,200點，漲幅達22.7%，創下歷史單月漲勢。市場成交量同步放大，投資人信心明顯回溫，進一步帶動消費市場出現「聚餐效應」。許多股民因為獲利增加，提高聚餐、宴客的消費意願，餐飲業也感受到訂位熱度升溫，尤其高價餐廳、燒肉與精緻料理需求明顯增加。

受惠於清明連假聚餐暢旺，以及品牌的多樣行銷活動迎客效應，「夏慕尼」、「青花驕」、「和牛涮」、「肉次方」4大人氣品牌合計誕生7家千萬大店，「聚日式鍋物」、「西堤牛排」、「陶板屋」等品牌分店來客熱絡，帶動台灣事業群4月營收達15.6億元，年增11.82%，改寫同期新高。

大陸事業群重返成長軌道，4月營收躍升至3.7億元，年增19%，連續6個月創雙位數成長幅度。王品表示，面對大陸消費市場「內卷」，王品積極調整營運體質，優化供應鏈、改善成本結構，以維持長期競爭力。法人認為，王品大陸事業群，已連續8個季度保持獲利，成果穩健。大陸市場消費趨勢轉變下，餐飲業面臨價格競爭與消費習慣改變等挑戰，更加重視品牌定位與經營體質調整，藉由提升管理效率及資源整合能力，穩定獲利表現。

法人分析，股市大漲帶來的財富效果，往往會優先反映在餐飲，後續台股若能維持在高檔，相關內需產業可望持續受惠，為下半年消費市場增添動能。展望5月，勞動節連假與母親節帶來上半年業績最強動能，勞動節的3天連假每天營收均超過9,500萬元，5月9日、10日母親節周末再次刷新單日營收新紀錄，連續兩天突破1.1億元，來客數超過35萬人，較去年同期成長5%，亮眼表現可望帶動台灣事業群續創新高。