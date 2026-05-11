快訊

保護女兒…婦用大腿「頂撞」別人的女兒 判拘50日不得易科罰金

台股收漲186點 聯發科七強領多頭、南亞科帶記憶體股匯人氣

世界最偏遠小島驚傳漢他病例！英國急派傘兵醫護 空降登島畫面曝

聽新聞
0:00 / 0:00

中華化營收／4月1.86億元、年增12.07% 新產線第3季末放量

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

中華化（1727）4月營收1.86億元，年增12.07%；前四月累計營收7.05億元，年增14.17%。原物料漲價，帶動產品報價上漲，中華化3、4月營收均呈年增。

國際原物料供應遇瓶頸，硫磺價格大漲，普遍推升工業級與電子級硫酸產品報價；特化品也隨原料調漲，挹注營收。3月以來，中華化產品報價隨原物料上調，加上3月時有特化訂單挹注營收，推動3月營收2.31億元，年增53.2%。

隨半導體先進製程需求攀升，中華化於去年斥資12億元打造先進製程電子級硫酸產線已完工，目前客戶驗證中，公司目前推估約至第3季季末，產量較有可能進一步放大。法人指出，先進製程對硫酸需求量將進一步放大，將為本土供應商帶來更多機會。

中華化為台灣創業最早的民營硫酸工廠，近年積極轉型，並投入電子級硫酸等電化產品；中華化年報指出，2024年，該公司在國內半導體級硫酸的市場占有率約為19%。該公司目前共有四條電子級硫酸產線，稼動率約70%。2025年並斥資12億元打造第五條電子級硫酸產線，目標年產能約3萬噸。

延伸閱讀

新應材、台特化 四檔夯

新應材、台特化 權證押長天期

硫酸供給吃緊 價格飛漲

鴻勁飆6,380元天價！市值衝1.15兆超車中信金 AI測試訂單爆發

相關新聞

王品營收／股市「財富效應」加連假 4月年增13%續改寫同期新高

王品（2727）11日公告4月自結兩岸合併營收達19.3億元，年增13.13%，連續3個月改寫同期新高紀錄。其中，台灣事業群表現亮眼，單月營收達15.6億元，年增11.82%，亦連續3個月創同期新高。大陸事業群營收為3.7億元，年增19%，連續第6個月達成雙位數成長幅度。累計前四月，王品合併營收達84.1億元，年增10.25%，不斷改寫營運新頁。

伸興深耕機器人「智慧製造」

伸興工業（1558）指出，集團整體發展策略，正透過資源整合推進多元產業布局。其中，在新興應用領域方面，集團持續深化在人形機器人與智慧製造的布局。

jpp上季EPS 4.13元

機構件暨散熱大廠jpp-KY（5284）公布首季財報，受惠AI伺服器訂單需求暢旺，單季獲利季增逾44%，每股純益4.13元，為史上最強第1季。展望未來，jpp指出，目前訂單能見度直達下半年，全年營運正向樂觀。

復盛年營收估重返300億

高爾夫球具代工龍頭復盛應用（6670）受惠子公司民盛主要大客戶訂單湧進，以及去年併購的伯鑫今年貢獻全年度營運，加上航太業務持續成長，法人看好，復盛今年營收將重返300億元之上，加上無匯兌損失衝擊，整體獲利可望恢復增長。

銀行股利配發率 多數逾六成

上市銀行股剩下彰銀、安泰銀兩家董事會尚未通過股利分派，以目前七家已公告股利政策的銀行股來看，現金股利加計股票股利的盈餘配發率皆有六成以上水準；若以昨（29）日收盤價估算現金股息殖利率，王道銀行殖利率衝

新光產每股配發7.27元 台產3.5元

五大上市產險公司2025年獲利同步改寫歷史新高，股利配發跟著水漲船高，加上五家公司有三家今年將改選，引起市場關注。目前現金股利水準以新光產每股配發7.27元居冠，創下歷年新高；台產以3.5元居次，同樣

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。