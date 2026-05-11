中華化營收／4月1.86億元、年增12.07% 新產線第3季末放量

中華化（1727）4月營收1.86億元，年增12.07%；前四月累計營收7.05億元，年增14.17%。原物料漲價，帶動產品報價上漲，中華化3、4月營收均呈年增。

國際原物料供應遇瓶頸，硫磺價格大漲，普遍推升工業級與電子級硫酸產品報價；特化品也隨原料調漲，挹注營收。3月以來，中華化產品報價隨原物料上調，加上3月時有特化訂單挹注營收，推動3月營收2.31億元，年增53.2%。

隨半導體先進製程需求攀升，中華化於去年斥資12億元打造先進製程電子級硫酸產線已完工，目前客戶驗證中，公司目前推估約至第3季季末，產量較有可能進一步放大。法人指出，先進製程對硫酸需求量將進一步放大，將為本土供應商帶來更多機會。

中華化為台灣創業最早的民營硫酸工廠，近年積極轉型，並投入電子級硫酸等電化產品；中華化年報指出，2024年，該公司在國內半導體級硫酸的市場占有率約為19%。該公司目前共有四條電子級硫酸產線，稼動率約70%。2025年並斥資12億元打造第五條電子級硫酸產線，目標年產能約3萬噸。