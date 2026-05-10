藥華藥4月營收月 、年雙增 法人估全年EPS上看23.1元

藥華藥（6446）4月營收月增6.3%、年增68.35%，創歷史新高；分析師指出，成長主要來美國、日本市場的成長，且隨新廠產能陸續開出，預估今年每股獲利（EPS）上看23.1元。

分析師指出，藥華藥4月營收創歷史新高的成長動能，主要來自美國市場滲透率持續快速擴張；日本市場則在高劑量給藥方案獲准後，帶動用藥需求成長；2025年美國、日本銷售團隊分別擴編65%及45%，團隊擴編效益顯現。

藥華藥2025年營收156.3億元，年增60.6%，受惠於規模經濟效益，營業利益率翻倍提升至31.5%，EPS為13.64元，創下歷史新高、並已賺逾一個股本。目前營收來自美洲76%、歐洲12%、亞洲9%、台灣3%。

展望2026年，預期將進入「去風險化」的高速成長階段。新適應症原發性血小板過多症（ET）預計於美國、中國、台灣、日本及韓國陸續取得藥證。美國FDA審查目標日期（PDUFA）定於今年8月30日，市場潛力倍增。

此外，真性紅血球增多症（PV）新病患數持續增加，新適應症原發性血小板增多症（ET）取證後，後續仍有MPNs新適應症將取證，營收將持續疊加成長下，估今年EPS約23.1元。