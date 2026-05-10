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貨櫃輪財報周揭曉獲利 萬海、陽明、長榮聚焦

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
本周將進入貨櫃輪業超級財報周。圖為陽明海運貨櫃輪。 聯合報系資料照
本周將進入貨櫃輪業超級財報周。圖為陽明海運貨櫃輪。 聯合報系資料照

本周將進入貨櫃輪業超級財報周，萬海（2615）將於12日率先公布財報，13日由陽明 （2609）接棒揭露，長榮（2603）與台驊（2636）則預計於14日發表首季獲利表現。

今年第1季運價及運量表現不如去年同期，法人推估，貨櫃輪業者第1季獲利恐受影響。

然而，美伊開戰後，燃油成本提高，沒有航商敢返回紅海，再加上供應鏈不穩定，許多供應商擔心旺季存貨不足，進而提早下單，推估第2季貨量會逐漸升溫，有望推升第2季營運表現。

長榮、陽明、萬海及台驊四家公司日前已公布4月營收，同步出現睽違近一年的年增、月增「雙增」走勢，隨著第1季獲利即將出爐，第2季運價及運量上揚，市場對第2季營運表現也充滿想像空間。

長榮海運4月合併營收313.5億元，月增14.1%、年增4.5%；陽明4月營收142.2億元，月增14.2%、年增13.8%；萬海航運4月合併營收129.3億元，月增22.8%、年增13%。

台驊 萬海 長榮 長榮海運

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高力（8996）昨（8）日公布2026年首季財報，首季營收34.2億元，年增238.6%，稅後純益6億元，年增361.5%，每股純益（EPS）為6.54元，單季營收、獲利皆創下歷史新高。

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