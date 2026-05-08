聽新聞
0:00 / 0:00

貨櫃三雄4月營運年月雙增 法人看好本季獲利升溫

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
美伊戰事仍然持續，國際海運市場整體運價上揚，各家海運業者4月營收傳喜訊。 聯合報系資料照
美伊戰事仍然持續，國際海運市場整體運價上揚，各家海運業者4月營收傳喜訊。 聯合報系資料照

全球貨櫃輪運價調漲效益顯現，長榮（2603）、陽明、萬海及台驊四大公司昨（8）日公布4月營收，各公司出現睽違近一年的年、月雙增表現。法人分析，隨著5月貨櫃輪運價持續轉強，貨櫃航運族群第2季營收與獲利表現可望進一步升溫，後市營運可期。

美伊戰事仍然持續，國際海運市場整體運價上揚，各家海運業者4月營收傳喜訊。長榮海運4月合併營收313.5億元，較上月增加38.8億元 ，增幅14.1%，相較去年同期增加13.5億元， 增幅4.5%。

貨櫃輪族群今年4月營收表現
貨櫃輪族群今年4月營收表現

陽明4月合併營收142.2億元，月增14.2%、年增13.8%；萬海航運4月合併營收129.3億元，月增22.8%、年增13%。另外，國內最大的貨櫃物流業者台驊控股4月合併營收18.8億元，月增13.8%、年增10.4%。

陽明表示，4月營收成長主因農曆年後產業陸續復工，市場回補庫存需求顯現，使合併營收較上月顯著增加。陽明將持續觀察歐美客戶旺季貨量需求及中東情勢變化對市場及燃油成本的影響，採取彈性調整措施因應。

展望後市，陽明認為，近期航運市場在需求面仍屬穩定，中國大陸五一長假對市場貨量影響有限，且節後恢復速度比預期還快，故上海出口集裝箱運價指數（SCFI）持續呈現上漲，預期在進入暑假旺季前市場貨量穩定。

萬海指出，4月營收較上月明顯成長，主要受惠於價、量同步齊揚。在運價方面，受中東地緣衝突影響，國際油價飆升、碼頭壅塞導致船舶航行周期拉長，進而推升營運成本。為反映市場供需變化，4月及5月已陸續實施運價調整。

在貨量方面，受中國大陸五一連假前出貨需求帶動，整體裝載動能顯著增強。參考近期SCFI趨勢，海運市場運價仍持續站穩高檔。

展望後市，隨著大陸五一假期後復工補貨動能，以及地緣政治因素支撐，預期運價將維持強勁態勢。

營收 運價 陽明

延伸閱讀

長榮營收／4月睽違已久年月雙增 達313.59億元

上銀和亞德客4月營收創高 電子自動化產業拉貨助攻

馬士基第1季獲利超預期

福貞財報／首季較去年同期轉盈 4月營收創同期新高、第2季展望正向

相關新聞

貨櫃三雄4月營運年月雙增 法人看好本季獲利升溫

全球貨櫃輪運價調漲效益顯現，長榮、陽明、萬海及台驊四大公司昨（8）日公布4月營收，各公司出現睽違近一年的年、月雙增表現。法人分析，隨著5月貨櫃輪運價持續轉強，貨櫃航運族群第2季營收與獲利表現可望進一步升溫，後市營運可期。

台產第1季EPS 1.64元 穩健成長

台產董事會昨（8）日通過2026年第1季財報，在保險本業承保表現穩定，加上投資收益挹注下，首季獲利維持穩健成長。根據公告，第1季稅後純益達4.17億元，年增32.8%，每股純益1.64元，展現產險本業與資產配置雙引擎支撐成效。

國票金2026年前四月EPS 0.39元

國票金昨（8）日公告4月自結盈餘，單月稅後純益5.1億元，累計前四月稅後純益達14億元，較去年同期累計數增加607.1%，每股稅後純益（EPS）0.39元，4月底每股淨值13.04元。國票金指出，前四月獲利主要是來自票券與證券兩大子公司所貢獻；創投則持續受到轉投資大陸國旺租賃虧損所拖累。

華航第1季EPS 0.85元 客貨運齊揚

華航（2610）昨（8）日公告第1季財報創佳績，單季合併營收569.97億元，合併營業淨利64.36億元，年增13.89%，合併稅後淨利58.48億元，年增25.6%，稅後純益為51.69億元，每股純益0.85元，較去年同期增加0.16元，淨利與EPS皆創歷年單季次高，也寫下歷年同期最高。

高力第1季EPS 6.54元 跳增逾三倍

高力（8996）昨（8）日公布2026年首季財報，首季營收34.2億元，年增238.6%，稅後純益6億元，年增361.5%，每股純益（EPS）為6.54元，單季營收、獲利皆創下歷史新高。

中鋼第1季EPS -0.16元 動能將回穩

中鋼（2002）昨（8）日公布第1季財報，稅後虧損24.52億元，相較去年同期由盈轉虧，每股淨損0.16元。展望前景，該公司指出，鋼鐵業已進入復甦周期，且第2季為傳統旺季，市場基本面穩健回升，鋼市動能顯著向上。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。