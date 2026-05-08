貨櫃三雄4月營運年月雙增 法人看好本季獲利升溫

全球貨櫃輪運價調漲效益顯現，長榮（2603）、陽明、萬海及台驊四大公司昨（8）日公布4月營收，各公司出現睽違近一年的年、月雙增表現。法人分析，隨著5月貨櫃輪運價持續轉強，貨櫃航運族群第2季營收與獲利表現可望進一步升溫，後市營運可期。

美伊戰事仍然持續，國際海運市場整體運價上揚，各家海運業者4月營收傳喜訊。長榮海運4月合併營收313.5億元，較上月增加38.8億元 ，增幅14.1%，相較去年同期增加13.5億元， 增幅4.5%。

貨櫃輪族群今年4月營收表現

陽明4月合併營收142.2億元，月增14.2%、年增13.8%；萬海航運4月合併營收129.3億元，月增22.8%、年增13%。另外，國內最大的貨櫃物流業者台驊控股4月合併營收18.8億元，月增13.8%、年增10.4%。

陽明表示，4月營收成長主因農曆年後產業陸續復工，市場回補庫存需求顯現，使合併營收較上月顯著增加。陽明將持續觀察歐美客戶旺季貨量需求及中東情勢變化對市場及燃油成本的影響，採取彈性調整措施因應。

展望後市，陽明認為，近期航運市場在需求面仍屬穩定，中國大陸五一長假對市場貨量影響有限，且節後恢復速度比預期還快，故上海出口集裝箱運價指數（SCFI）持續呈現上漲，預期在進入暑假旺季前市場貨量穩定。

萬海指出，4月營收較上月明顯成長，主要受惠於價、量同步齊揚。在運價方面，受中東地緣衝突影響，國際油價飆升、碼頭壅塞導致船舶航行周期拉長，進而推升營運成本。為反映市場供需變化，4月及5月已陸續實施運價調整。

在貨量方面，受中國大陸五一連假前出貨需求帶動，整體裝載動能顯著增強。參考近期SCFI趨勢，海運市場運價仍持續站穩高檔。

展望後市，隨著大陸五一假期後復工補貨動能，以及地緣政治因素支撐，預期運價將維持強勁態勢。