國票金2026年前四月EPS 0.39元

國票金（2889）昨（8）日公告4月自結盈餘，單月稅後純益5.1億元，累計前四月稅後純益達14億元，較去年同期累計數增加607.1%，每股稅後純益（EPS）0.39元，4月底每股淨值13.04元。國票金指出，前四月獲利主要是來自票券與證券兩大子公司所貢獻；創投則持續受到轉投資大陸國旺租賃虧損所拖累。

從國票金的主要子公司獲利表現來看，子公司國際票券4月單月稅後純益2.5億元，累計今年前四月稅後純益9.5億元，累計獲利較去年同期成長逾九成，顯見票券子公司整體獲利動能持續增強。國票金表示，子公司國際票券主要受惠於美國聯準會在2025年全年降息3碼影響，今年以來外幣RP成本明顯下滑，外幣債券養券收益由負轉正並持續貢獻獲利。