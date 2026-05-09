台產第1季EPS 1.64元 穩健成長

台產（2832）董事會昨（8）日通過2026年第1季財報，在保險本業承保表現穩定，加上投資收益挹注下，首季獲利維持穩健成長。根據公告，第1季稅後純益達4.17億元，年增32.8%，每股純益1.64元，展現產險本業與資產配置雙引擎支撐成效。

除首季財報外，台產先前董事會已通過2025年度盈餘分配案，擬配發每股現金股利3.5元，創下歷史新高。若以近期股價推算，現金殖利率表現亦具市場吸引力，成為高股息題材中的焦點金融股之一。

台產2026年第1季營業收入為25.21億元，營業利益5.14億元，稅前淨利5.13億元，稅後純益4.17億元，歸屬母公司業主淨利同為4.17億元，整體獲利表現穩健。市場人士分析，在國內產險市場競爭激烈及金融市場波動仍存情況下，台產仍能維持穩定獲利，反映公司在承保品質控管及投資操作上具一定韌性。