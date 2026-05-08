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汎德永業財報／第1季稅後純益1.89億元 EPS 2.35元

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

受到台美關稅不確定性影響，消費者觀望情緒濃厚，購車決策趨於保守，汎德永業（2247）第1季稅後純益1.89億元， 年減50.9%，EPS 2.35元 ，第2季開始多款新車陸續發表，將助攻買氣回溫 ，銷售動能看增。

台美關稅一直沒有定案，豪華進口車買氣呈現觀望遞延，加上新年式車款轉換期間庫存去化影響，短期銷售動能承壓，汎德永業2026年第1季合併營收為89.5億元，營業利益2.28億元，稅後淨利1.89億元；每股稅後盈餘（EPS）2.35元。

4月合併營收為新台幣36億元，較去年同期減少29％；累計前四個月合併營收125.6億元，較去年同期減少31.1％。

展望後市，隨著市場觀望情緒緩解，遞延需求可望逐步釋放；加上BMW與Porsche下半年重磅新車陸續上市，帶動需求回溫，汎德永業整體銷售動能將呈現「先蹲後跳」走勢，新車銷售數量亦有望逐季成長。

營收 EPS 關稅

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