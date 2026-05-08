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華夏4月營收年增43% 台聚增13%
台聚（1304）集團旗下四大公司昨（8）日公布4月營收，成本支撐下，塑化產品價格持續在高檔震盪，台聚、亞聚、華夏（1305）均繳出年、月雙增佳績；台達化則年、月雙減。台聚集團也於稍早公告首季財報，四家公司虧損幅度均較去年同期收斂。
台聚4月營收44.12億元，年增13.41%、月增約2.13%；前四月累計營收151.6億元，年減5.47%。亞聚4月營收5.12億元，年增16.25%、月增約7.56%；前四月累計營收18.13億元，年減8.15%。
華夏4月營收11.92億元，年增43.35%、月增約10.17%；前四月累計營收38.66億元，年增17.37%。華夏指出，4月第四周起，國際行情開始調整，乙烯法及電石法產品價格均較先前有支撐。
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