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高力第1季EPS 6.54元 跳增逾三倍
高力（8996）昨（8）日公布2026年首季財報，首季營收34.2億元，年增238.6%，稅後純益6億元，年增361.5%，每股純益（EPS）為6.54元，單季營收、獲利皆創下歷史新高。
高力主要的營業項目，包括板式熱交換器、燃料電池以及散熱系統，全數都與AI產業鏈緊密掛鉤，隨著AI產業高速成長，這三到五年也將進入公司的「營運倍增期」，高力指出，公司的目標是透過產能的同步翻倍，帶動三大業務營收規模隨之成長。
高力日前表示，未來三到五年，散熱系統的營收占比預計會超越其他項目，成為高力最大的成長引擎。今年預計繼續保持高成長，主要因為今年產品組合從零組件到設備產品都有擴展，並且有多款新產品待發布。
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