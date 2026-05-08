聽新聞
0:00 / 0:00
華航第1季EPS 0.85元 客貨運齊揚
華航（2610）昨（8）日公告第1季財報創佳績，單季合併營收569.97億元，合併營業淨利64.36億元，年增13.89%，合併稅後淨利58.48億元，年增25.6%，稅後純益為51.69億元，每股純益0.85元，較去年同期增加0.16元，淨利與EPS皆創歷年單季次高，也寫下歷年同期最高。
旅運市場暢旺，且適逢農曆春節、寒假等連續假期，華航第1季客運收入356.79億元，季增13.2%、較去年同期成長9.14%；再加上3月春季旅遊需求升溫帶動，客運表現穩健向上。
第1季貨運收入165.06億元，年增5.17%，受惠AI伺服器、半導體機台等高附加價值貨源持續出貨，加上包機需求踴躍，帶動整體貨運需求動能向上成長，第2季的貨運成長幅度會加大。
華航樂觀看待今年貨運市場表現。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。