華航第1季EPS 0.85元 客貨運齊揚

國票金昨（8）日公告4月自結盈餘，單月稅後純益5.1億元，累計前四月稅後純益達14億元，較去年同期累計數增加607.1%，每股稅後純益（EPS）0.39元，4月底每股淨值13.04元。國票金指出，前四月獲利主要是來自票券與證券兩大子公司所貢獻；創投則持續受到轉投資大陸國旺租賃虧損所拖累。

2026-05-09 01:20