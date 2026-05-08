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華航第1季EPS 0.85元 客貨運齊揚

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

華航（2610）昨（8）日公告第1季財報創佳績，單季合併營收569.97億元，合併營業淨利64.36億元，年增13.89%，合併稅後淨利58.48億元，年增25.6%，稅後純益為51.69億元，每股純益0.85元，較去年同期增加0.16元，淨利與EPS皆創歷年單季次高，也寫下歷年同期最高。

旅運市場暢旺，且適逢農曆春節、寒假等連續假期，華航第1季客運收入356.79億元，季增13.2%、較去年同期成長9.14%；再加上3月春季旅遊需求升溫帶動，客運表現穩健向上。

第1季貨運收入165.06億元，年增5.17%，受惠AI伺服器、半導體機台等高附加價值貨源持續出貨，加上包機需求踴躍，帶動整體貨運需求動能向上成長，第2季的貨運成長幅度會加大。

華航樂觀看待今年貨運市場表現。

華航 客運 伺服器

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