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上銀第1季獲利衝六季高點

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

上銀（2049）昨（8）日公布第1季財報，合併營收63.79億元、年增9.3%，毛利率31.94%，是2023年第4季以來高點，稅後純益5.79億元，季增25%、年增20%，每股稅後純益1.64元，獲利為近六個季度以來高點，並為四年來同期新高。

上銀昨日也召開法說會，董事長卓文恒表示，上銀積極布局AI人形機器人和專用機器人關鍵傳動元件，也切入AI伺服器應用，受惠半導體和自動化產業需求增溫，產品交期拉長，須持續加班去化訂單，今年營運成長可期。

卓文恒指出，目前整體產品的交期約三至四個月，其中滾珠螺桿交期拉長為4.5至五個月，線性滑軌約3.5個月，自動化、半導體及AI相關的市場需求還是非常高，而3月底調漲產品售價，對毛利率的提升，預估二至三個月後顯現。

集團另一家大銀微系統昨天也召開法說，並公布第1季合併財報，合併營收8.55億元、年增45.4%，創歷史新高，稅後純益1.16億元，季增28%、年增118%，每股稅後純益0.96元，為近16個季度以來高點，並為同期次高。

大銀董事長卓秀瑜說，4月開始出貨矽光子設備檢測廠商，預計下半年及明年比重拉升，對後市樂觀。

展望今年營運，卓文恒表示，儘管有原物料成本上漲以及地緣政治風險影響，但預期今年營運目標會比過去兩、三年好，整體毛利率也可望較2025年明顯改善，有機會超過30%；今年半導體應用晶圓機器人和晶圓移載系統平台出貨持續正向看待，物流機器人可逐步小批量產，上銀也持續切入美系機器狗產品。目前，機器人營收占比已由去年底的10%提升至12%。

在AI伺服器應用方面，上銀持續切入機櫃、散熱模組、接頭連接器等產品。

上銀 機器人 營收

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