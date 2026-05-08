長榮航（2618）昨（8）日營運面傳雙利多，瞄準運動行銷商機，總經理孫嘉明宣布，長榮航空馬拉松將於10月25日開跑；受惠於航空貨運市場需求熱絡，長榮航空4月合併營收達219.69億元，年增率為18.89%，創歷史新高。

慢活旅遊（Slow Travel）」產品需求旺，長榮航空馬拉松將於10月25日正式開跑，向世界發出邀請函，邀請海內外跑者踴躍報名，全新「跑旅航站EXPO」登場打造一站式跑旅體驗；同時推動公益關懷「讓我伴你飛」 打造綠色馬拉松，深化企業社會責任。

長榮航空馬拉松是台灣少數獲得國際馬拉松暨長跑協會（AIMS）賽道認證賽事之一，本屆賽事規劃全程馬拉松、半程馬拉松、10公里和3公里，共24,000個名額，過去舉辦很多賽程都是開放當天就額滿，昨日宣布後立即吸引喜愛馬拉松運動民眾目光，國內各大旅行社也準備包裝各種產品來銷售。

另一方面，長榮航空4月客運營收達133.05億元，創歷年同期新高，年增率為12.42%，貨運營收達59.21億元，年增率為33.47%，合併營收達219.69億元，與去年同期合併營收184.78億元相較，年增率為18.89%，創單月合併營收歷史新高。 累計今年前四個月客運營收達536.03億元，累計合併營收達824.85億元，亦創下客運營收及合併營收歷年同期新高。

長榮航空表示， 受復活節、清明連假、賞櫻旺季及泰國潑水節等節慶帶動，4月市場需求維持強勁。長程航線方面，歐洲與加拿大線訂位暢旺並帶動高艙等銷售；中東航班供給收縮亦推升歐洲及美洲航線需求，整體收益提升。短程航線方面，東北亞賞櫻、東南亞潑水節需求續熱，載客率維持高檔，港澳及大陸線隨春季旅遊回溫，市場穩定增長。在高載客率及高票價帶動下，4月營收表現亮眼。

為展現深耕南台灣市場及滿足日益增長的旅遊及商務需求，自5月20日起高雄-東京成田、上海浦東及澳門三大航點將正式導入空中巴士A330-300廣體客機，提升載客量與服務品質，並搭配大阪、福岡、香港及粉萌機飛航的首爾仁川等航點，提供每周56班的便捷與舒適的飛航服務。