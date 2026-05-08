巨大第1季虧損、買回4千張庫藏股 加碼高端「風洞實驗室」研發投資

巨大（9921）集團8日召開董事會，公布第1季財報每股稅後虧損0.51 元，董事會同步通過買回庫藏股案，並核准「風洞實驗室」資本支出案，全力衝刺高端空氣動力學產品與技術之領先地位。

巨大集團第1季合併營收規模受代工業務調整影響，總營收為125.2 億元，年減25%，稅後虧損1.99億元，每股損失0.51元；集團毛利率由 2025 年同期的 17.8% 提升至 19.6%，毛利的成長主因在於自有品牌回穩，且代工業務占比從39% 下降至 24%，顯示集團持續推出高附加價值新品的策略，已取得實質成效。

巨大表示，儘管受去年高基期及代工業務結構性調整影響，首季出現虧損，集團整體毛利率維持在 19.6%，顯示產品組合優化，毛利結構展現韌性顯現第1季毛利率。

首季營業費用率增加至 21.2%，主要包含一次性認列WRO 相關後續費用約 8,000 萬元。巨大集團表示，目前此案已進入最後結案階段，預計將不會再有損益衝擊。雖然第1季稅後淨損1.99 億元，但隨著越南廠及電動車相關代工業務持續維持正成長，顯示市場對於高品質自行車與 E-bike 的剛性需求依然強勁。

巨大啟動庫藏股與加碼研發，此舉反映了高層對於目前股價低估的積極回應，間接預告營運將自谷底翻身，為維護股東權益並激勵員工士氣，巨大董事會正式通過買庫藏股，預計將買回股份轉讓予員工。

預定買回期間自5月8日起到7月7日止，預定買回4,000張，買回區間價格60元至100元，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回。

另外，為深化高端市場競爭力，董事會核准「風洞實驗室」資本支出案，預計投入世界級的空力測試設備，這將成為巨大在 Cycling Science與職業競賽級車款與產品開發上的核心裝備。