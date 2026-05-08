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萬海營收／4月月增22.88 %、年增13.05%
萬海（2615）航運於8日公告2026年4月合併營收為129.31 億元，月增22.88 %，年增13.05%；累計全年營收 465.72億元，年減4.03 %。
萬海表示，4月份營收較上月明顯成長，主要受惠於價、量同步齊揚。在運價方面，受中東地緣衝突影響，國際油價飆升、碼頭壅塞導致船舶航行周期拉長，進而推升營運成本。為反映市場供需變化，公司於 4 月及 5 月已陸續實施運價調整。
在貨量方面，受中國大陸五一連假前出貨需求帶動，整體裝載動能顯著增強。參考近期上海出口集裝箱運價指數（SCFI）趨勢，海運市場運價仍持續站穩高檔。
展望後市，隨大陸五一假期後復工補貨動能及地緣政治因素支撐，預期運價將維持強勁態勢。目前中東局勢仍具不確定性，本公司將持續以人員、貨物及船舶安全為首要考量，密切關注航行風險，並適時彈性調整航線配置，以確保整體營運穩健。
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