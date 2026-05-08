喬山營收／4月年增6.4%續創同期新高 受惠全球商用健身市場增溫

喬山（1736）健康科技公布4月合併營收達39.98億元、年增6.4%，續創歷年同期新高；累計前四月合併營收157.90億元、年增9.9%，亦創同期新高。全球商用健身市場持續熱絡，帶動喬山營運呈現穩健成長態勢。

喬山指出，全球商用健身市場熱絡，包括Basic Fit、Smart Fit等大型連鎖健身房客戶持續擴展據點，加上飯店、企業健身中心及高端住宅市場拓展順利，帶動營運表現穩健，其中又以北美及歐洲市場分別成長15%及10%，尤其亮眼。

全球健身器材產業盛事FIBO（德國國際健身與康體博覽會）於4月16日在德國科隆登場，身為全球健身器材的領導者，喬山展示了旗下Matrix與Vision兩大商用品牌，吸引眾多人潮湧入。

喬山並宣布，與全球醫療測量技術領導品牌Seca達成戰略合作關係，將醫療級的身體組成數據，無縫匯入Matrix的AI驅動訓練生態系中。

喬山強調，這項合作，可以讓健身房為會員提供精準的客製化訓練指導，直接解決健身房教練難以應用複雜醫療數據的痛點，並顯著提升健身房的專業價值與會員留存率，對喬山產品的全球競爭力，也有明顯提升的效益。

此外，Vision系列也展出以軟硬體雙重升級的重量訓練與有氧器材新產品，包括以現代化極簡設計與極致耐用性的插銷式與掛片式重量訓練器材。新設備的生物力學設計，不僅降低初學者的使用門檻，亦能滿足進階訓練者的專業需求。

喬山表示，透過AI科技、數位互聯與卓越硬體的全面整合，已經建構出極難被複製的「智能健身生態系」。這項策略將顯著提升客戶黏著度、帶動長期的軟硬體重購需求，並進一步優化產品組合與毛利結構。

喬山近年也積極推動全球供應鏈重整與產能布局，包含台灣、中國大陸及越南等地製造基地分工效益逐步顯現，在原物料、物流及關稅環境變動下，仍維持良好交貨能力與成本控管，提升整體競爭力。