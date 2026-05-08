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世界健身營收／會員收入持續成長 前四月營收續創新高

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
世界健身董事長柯約翰。本報資料照片
世界健身董事長柯約翰。本報資料照片

台灣健身連鎖品牌龍頭世界健身-KY（2762），8日公布4月合併營收達9.71億元，月增2.1%、年增10.5%，為單月營收歷史次高；累計前四月合併營收37.82億元、年增9.7%，創歷史同期新高。

相較於3月份，世界健身的主要成長動能，來自於會員收入的持續攀升，較上月成長超過3%，而教練課程收入亦比3月份有所提升。累計前四月合併營收37.82億元、年增9.7%，會員收入同樣為主要成長動能，年增幅度達12.8%。

而在展店進度方面，世界健身甫於4月在彰化縣溪湖鎮開設最新據點，另有五家據點目前在建設中，將於未來陸續開幕，地點包括台南中華東、苗栗市、內湖星雲、台北士林及台北汐科。目前，世界健身在全台已有114個據點。

此外，世界健身已在44個據點引進皮拉提斯核心床（Pilates reformers）與數位平台，待教練培訓完成後，預計6月正式啟動銷售，可望為營運自夏季起加速成長動能，並持續挹注至年底。

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