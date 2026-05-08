快訊

聯發科狂飆再列注意股！2套劇本若漲勢未歇 恐遭20分鐘撮合重度限制

百想藝術大賞意外一籮筐…女星紅毯慘跌站不起 主持人嚇壞衝上去

聽新聞
0:00 / 0:00

台驊控股營收／4月18.89億元 月增13.85%、年增10.46%

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

台驊控股（2636）今日公布2026年4月合併營收新台幣18.89億元，較上月成長13.85%，較去年同期成長10.46%；累計2026年1至4月合併營收為新台幣67.36億元，較去年同期減少7.48%。

台驊指出，4月營收較上月回升，主要受惠於中國大陸地區出貨量增加，以及部分客戶因應五一長假前提前安排出貨，使4月整體出貨動能較前月提升。

展望後市，台驊控股將持續深化亞洲區域物流網絡布局，並透過海空運整合服務、多式聯運及數位化供應鏈管理，提升整體營運效率與市場競爭力。面對全球供應鏈區域化與高科技產業鏈重組趨勢，集團亦將持續強化高附加價值物流服務與跨區域資源整合能力，以因應客戶多元化運輸需求與全球供應鏈變化。

在各事業體表現方面，海運事業4月營收為10.63億元，較上月成長23.41%，較去年同期成長17.85%。受惠於中國大陸地區貨量增加，主要來自電商、橡膠與科技材料等貨品運輸需求成長，使海運業務較上月明顯成長。另觀察上海出口集裝箱運價指數（SCFI），近期市場運價仍呈區間整理，後續仍須視實際貨量與運力配置變化而定。

空運事業4月營收為新台幣5.35億元，較上月微幅減少0.22%，較去年同期成長24.63%。主要受惠於AI伺服器、高階電子產品、半導體設備及高科技專案貨品需求支撐，使整體空運出貨需求維持穩定。

此外，中歐鐵路及內貿物流業務4月營收分別為新台幣0.96億元及1.95億元。其中，中歐鐵路業務較上月成長28.25%，主要受部分歐亞跨境運輸需求回升帶動；惟受市場運價與需求結構調整影響，較去年同期減少30.99%。內貿物流業務則受中國大陸地區消費與區域配送需求復甦速度仍偏保守影響，較去年同期減少18.55%。

整體而言，第2季初物流市場需求較第1季有所改善，其中海運業務受中國大陸地區出貨動能回升及五一長假前出貨安排影響，貨量較前月增加。不過，近期國際海空運市場仍受地緣政治情勢、全球運力配置調整及國際油價變化影響，部分航線艙位與運價仍持續調整。

營收 台驊 新台幣

延伸閱讀

家登4月營收8.86億元、家碩1.15億元 訂單能見度提升

精誠營收／4月41.97億元 當月與累計營收雙創同期新高

長榮航營收／4月219.69億元、年增18.89%

宏致營收／4月11.25億元創新高 今年逐季增長

相關新聞

中鋼財報／第1季虧損24.52億元 EPS -0.16元

中鋼（2002）8日公布第1季財報，稅後虧損24.52億元，相較去年同期由盈轉虧，每股淨損0.16元。展望前景，該公司指出，鋼鐵業已進入復甦周期，且第2季為傳統旺季，市場基本面穩健回升，鋼市動能顯著向上。

巨大第1季虧損、買回4千張庫藏股 加碼高端「風洞實驗室」研發投資

巨大（9921）集團8日召開董事會，公布第1季財報每股稅後虧損0.51 元，董事會同步通過買回庫藏股案，並核准「風洞實驗室」資本支出案，全力衝刺高端空氣動力學產品與技術之領先地位。

萬海營收／4月月增22.88 %、年增13.05%

萬海（2615）航運於8日公告2026年4月合併營收為129.31 億元，月增22.88 %，年增13.05%；累計全年營收 465.72億元，年減4.03 %。

喬山營收／4月年增6.4%續創同期新高 受惠全球商用健身市場增溫

喬山（1736）健康科技公布4月合併營收達39.98億元、年增6.4%，續創歷年同期新高；累計前四月合併營收157.90億元、年增9.9%，亦創同期新高。全球商用健身市場持續熱絡，帶動喬山營運呈現穩健成長態勢。

世界健身營收／會員收入持續成長 前四月營收續創新高

台灣健身連鎖品牌龍頭世界健身-KY（2762），8日公布4月合併營收達9.71億元，月增2.1%、年增10.5%，為單月營收歷史次高；累計前四月合併營收37.82億元、年增9.7%，創歷史同期新高。

陽明營收／4月傳年、月雙增好消息

陽明海運（2609）4月營收報喜，出現年、月雙增好消息，4月營收為142.28億元，較3月營收增加17.72億元，增幅為14.23%，較去年同期營收增加新台幣17.34億元，增幅為13.88%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。