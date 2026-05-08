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陽明營收／4月傳年、月雙增好消息

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
陽明海運。圖／陽明海運提供
陽明海運。圖／陽明海運提供

陽明海運（2609）4月營收報喜，出現年、月雙增好消息，4月營收為142.28億元，較3月營收增加17.72億元，增幅為14.23%，較去年同期營收增加新台幣17.34億元，增幅為13.88%。

陽明表示，4月營收主因農曆年後產業陸續復工，市場回補庫存需求顯現，使合併營業收入較上月增加。

近期航運市場在需求面仍屬穩定，中國大陸五一長假對市場貨量影響有限，且節後恢復速度比預期還快，故整體SCFI運價指數持續呈現上漲，預期在進入暑假旺季前市場貨量穩定；陽明將持續觀察歐美客戶旺季貨量需求及中東情勢變化對市場及燃油成本的影響，採取彈性調整措施因應。

此外，國際貨幣基金組織(IMF) 4月發布最新世界經濟展望報告，預估2026年受地緣政治局勢升溫與各國政策不確定性影響，全球經濟下行風險增加，全球經濟成長放緩至3.1%。隨著美伊停火協議談判陷入膠著，中東局勢持續震盪，帶動能源價格波動加劇，如情況持續恐將推升通膨壓力並抑制全球經貿成長動能。

陽明海運 營收 陽明

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