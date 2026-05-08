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鈞興營收／4月年增10.4% 智能傳動產品全年營收比重可望突破10%
精密齒輪大廠鈞興-KY（4571）公布4月合併營收2.36億元、年增10.4%；累計前四月合併營收10.19億元，年減4.4%。值得注意的是，鈞興持續強化機器人用齒輪、諧波減速機等布局，智能傳動產品全年營收比重可望突破10%以上。
鈞興4月合併營收較去年同期成長10.4%，主要因為去年4月份美國對等關稅影響，電動工具類產品在基期較低的情況下，本月銷售額較去年同期成長19%所致。
而以產品別來看，電動工具類前四月較去年同期成長3.1%，園林工具類衰退35%，智能傳動類則成長31.2%最多。
展望未來，鈞興表示，將持續強化與既有電動工具、園林工具客戶的業務合作，新的產品將於今年第2、3季陸續量產出貨。而在智能傳動產品方面，鈞興也積極送樣及推廣機器人用齒輪、諧波減速機及電動輔助自行車（E-bike）用中置電機。
在多項新產品量產出貨的貢獻下，預計2026年智能傳動產品的營收成長，將明顯優於電動工具及園林工具類產品，帶動智能傳動產品全年營收比重突破10%以上，成為鈞興未來營運成長的主要動力來源。
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