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鈺齊4月營收16.35億元、年月雙增 豐泰自結前四月每股純益0.94元

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
圖為鈺齊生產線。聯合報系資料照片
圖為鈺齊生產線。聯合報系資料照片

戶外功能鞋製造大廠鈺齊-KY（9802）8日公布4月合併營收16.35億元，月增36.9%、年增9.7%，不但回到年月雙增，且為今年以來單月營收新高，顯示營運逐步脫離第1季的低谷；累計前四月合併營收53.10億元、年增2.9%。

鈺齊表示，目前確認訂單能見度可達第3季，審慎正向看待秋冬季鞋款的整體接單態勢。

另外，製鞋大廠豐泰（9910）也公布4月合併營收68.19億元，月增3.3%、年減6.1%，已連續二月呈月增正成長走勢；累計前四月合併營收260.54億元、年減6.9%。豐泰同步公布前四月自結損益，前四月稅後純益9.31億元、年減36.2%，每股稅後純益0.94元。

鈺齊指出，儘管近期國際情勢紛擾不定，但首季應為全年低點，邁入第2季之後，集團產銷營運規模將可呈現增長走勢。

法人指出，鈺齊2026年營運展望，將呈現「首季落底、逐季回升」走勢，核心成長動能來自於越南與印尼新廠的產能釋放，以及新品牌客戶的加入；預期今年營收有望挑戰190億元，每股稅後純益約落在7至8元間。

鈺齊指出，目前集團量產代工的家數超過50家，集團多品牌接單的營運策略主軸不變。2025年增加6個品牌之後，2026年預計再增加5至6個新品牌，涵蓋韓國、瑞典、德國及英美等國。

鈺齊自2024年中以來，便加速優化全球產能配置，越南及印尼新設廠區已於去年下半年陸續量產試作，今年首季因傳統年節而放慢招聘增產，第2季起將積極拉升產銷規模。

其中，印尼齊樺廠2025年底開始試產，2026年預計增加3至4條產線；越南鈺騰廠擴產進度與印尼廠同步，2026年亦將新增3至4條產線。目前越南為最大生產基地，印尼則為未來幾年擴張的重點，以應對地緣政治與關稅風險。

另外，隨著2026年春夏鞋款接單優於去年同期，預計第2季起產銷規模將明顯拉升，下半年成長力道將因新產線與新品牌陸續到位而更為顯著。

豐泰 營收 鈺齊

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