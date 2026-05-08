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福貞財報／首季較去年同期轉盈 4月營收創同期新高、第2季展望正向

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導

福貞-KY（8411）8日公布第1季合併財報，合併營收27.26億元，季增13.4%、年增23.8%，創單季新高，營業利益0.7億元，稅後純益0.42億元，獲利較去年同期轉盈，每股稅後純益0.19元。福貞第1季三率均優於去年同期，已逐步擺脫公司及所屬產業的低盪期。

福貞同步公布4月合併營收7.6億元、年增27.8%，累計前四月合併營收34.87億元、年增24.7%，雙創同期新高，主要受惠於客戶提前拉貨、新品推出鋪貨，以及夏季飲品銷售升溫帶動。

福貞第1季毛利率年增約1.54個百分點，營業利益季增1.45%，稅後淨利因所得稅評價調整，整體獲利表現較上季持平，三率均優於去年同期，隨著各廠生產效率持續優化，整體獲利結構已逐步改善，營運可望進一步提升。

福貞表示，受惠大型品牌客戶合作深化及新馬口鐵罐業務拓展，加上產能擴張效益逐步顯現，公司自2025年第4季轉盈，營運持續朝正向發展。

今年第1季在產品結構優化與產能利用率提升帶動下，搭配中國大陸鋁罐招標報價順利調整，公司營運逐步擺脫產業低檔期，邁入穩健成長階段。

福貞4月及前四月合併營收雙創歷史同期新高，主要因為品牌商對終端消費市場信心增溫，準備新品鋪貨，加上五一長假提前備貨需求挹注，而隨天氣逐步轉熱，也帶動涼茶、碳酸飲料及啤酒等產品出貨成長，單月營收延續第1季成長趨勢。

邁入第2季，雖屬製罐產業傳統淡季，但在訂單動能延續及產品多元布局推進下，並受惠蛋白飲料客戶訂單增加帶動，第2季營收表現可望持續正向發展。

此外，福貞新竹廠已於4月配合碳酸飲料品牌客戶，推出「香檳風味氣泡飲」卡娜赫拉聯名款330毫升纖體罐，上架於台灣美式大型零售倉儲會員通路，樂觀看待相關效益後續逐步發酵。

福建廠亦配合客戶開發午餐肉罐與湯罐產品，並於第2季開始出貨，預計隨市場需求升溫，將於第3季起逐步挹注營收。公司指出，隨著消費型態轉變，「懶人經濟」與「單身經濟」帶動即食食品需求成長，有助推升三片式鐵罐出貨量。

展望下半年，福貞表示，在終端市場需求逐步回溫及品牌客戶回饋正向帶動下，第3、4季營運可望延續成長動能，且中國大陸啤酒罐化率相較歐美日等成熟市場仍偏低，二片式鋁罐具提升空間，將有助於帶動中長期出貨成長。

另外，福貞今年持續推動產線優化與製程調整，降低換線時的產品損耗，提升高毛利產品比重，全年營運展望正向。

營收

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