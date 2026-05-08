華航財報／首季EPS 0.85元寫下史上次高

華航（2610）8日公告第1季財報創佳績，單季營收締新猷，稅後淨利年增率達25%，及每股盈餘 (EPS) 0.85 元，同步寫下單季次高。

合併營收569.97 億元，合併營業淨利64.36億元，年增 13.89 %，合併稅後淨利 58.48 億元，年增 25.6%，稅後純益為51.69 億元，每股盈餘 (EPS) 0.85 元，較去年同期增加 0.16 元，淨利與每股盈餘皆創歷年單季次高，也寫下歷年同期最高。

旅運市場暢旺，且適逢農曆春節、寒假等連續假期，華航第1季客運收入 356.79 億元，較上季增 13.2 %、較去年同期成長 9.14%；再加上3月春季旅遊需求升溫帶動，客運表現穩健向上。

華航持續依市場需求完備航網布局，包含布拉格增為每周 3 班、釜山每周18 班、熊本自6月13日起每周7 班、紐約自 8/5 起每周 5 班等。全球客運市場，雖仍受國際政經情勢、油價波動與地緣政治影響，整體旅運需求預期將維持穩健成長態勢，華航持續深耕主要市場及拓展潛力航點，為旅客提升整體機上服務。

第1季貨運收入 165.06 億元，年增率5.17%，受惠於 AI 伺服器、半導體機台等高附加價值貨源持續出貨，加上包機需求踴躍，帶動整體貨運需求動能向上成長，第2季的貨運成長幅度會加大。

自今年二月底起中東地緣政治衝突，華航即時調整航路與航班規畫，以確保貨機運能及班次影響最少；華航樂觀看待今年貨運市場表現，將持續關注地緣政治局勢與產業動態，掌握主流市場貨源，彈性布建貨運航網，爭攬加包機與高價貨源商機，擴大貨運營業表現。