龍德造船財報／第1季獲利3.17億元、年增89.1% EPS 2.7元

龍德造船（6753）8日公布第1季財報，獲利3.17億元，年增89.1%，每股純益2.7元。展望前景，法人指出，該公司在手訂單能見度已排至2027年；同時國防部的無人艇採購，對於龍德的營運貢獻將逐步發酵，推升獲利增長可期。

法人表示，龍德造船近年來陸續有造船合約落袋，包括軍用艦艇後續艇6艘、40公尺工作船6艘、高速攔截艇6艘、35噸級巡緝艇2艘；維修保養合約則有高速攔截艇6艘全壽期保養維修。

該公司隨著造船工程推進，第1季營收為13.25億元，相較去年同期的12.37億元，成長7.1%；獲利方面，單季稅後純益3.17億元，比去年同期的1.67億元，大增89.1%，每股純益2.7元。

展望該公司營運前景，法人指出，憑藉穩固的國艦國造需求，龍德展現強勁的基本面支撐，截至去年底，在手新造船訂單金額達67億元，訂單能見度已排至2027年，另有維保訂單46億元，預計每年可穩定貢獻3至5億元營收，維保業務能見度更長達2041年。

為了爭取更大型的國際與國內造船訂單，該公司今年第1季啟動第六廠北棟的新產能，此舉將使承做船型能力從現有的1,000噸級大幅提升至5,000噸級，新產能擴充效益將逐步顯現。

除了傳統艦艇建造，龍德在無人載具領域並取得關鍵進展。鑑於俄烏戰爭中無人艇展現的戰略價值，由中科院主導的「快奇專案」4艘快奇艇試做案共2.6億元，由龍德得標，公司負責提供載台及遙導控系統，結合中科院的酬載設備，目前已順利通過所有測試。

令市場矚目的，依據最新消息，國防部1.25兆元的軍購特別預算中，自殺無人艇部分，規劃購買1,320艘。造船廠業界指出，國防部首批計畫建造500艘，已經通知各造船廠報價，預計今年底前簽約訂造，明年開始陸續完工交艇。龍德將成為主要受惠廠商之一。

市場評估，國防部的無人艇採購，對於龍德的營運貢獻預計自2026至2030年間逐年發酵，隨著無人艇出貨量逐步放大，將成為公司未來幾年重要的獲利成長引擎。