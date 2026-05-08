華新財報／首季獲利35.84億、年增427％ 第2季電線電纜、不銹鋼更好

華新（1605）8日召開法說會並公告財報，第1季稅後純益35.84億元，年增427.91％，每股稅後純益（EPS）0.81元。針對第2季，華新總經理王錫欽表示，不銹鋼、電線電纜事業都有望優於第1季。

華新表示，本業電線電纜持續受惠台電強韌電網計畫，線纜出貨量穩定成長，加上業外轉投資賞，因處分利益權益法及投資利益，推升首季獲利。

不銹鋼事業方面，王錫欽表示，預期第2季整體表現優於第1季，主要有三大因素，第一，台灣不銹鋼受惠於金屬原料價格持續走高，以及大陸鋼鐵實施出口管制政策，產品價格持續上漲；且由於客戶預期心理影響，需求上升。

第二， 大陸不銹鋼因反內捲政策限制供給，且原料價格帶動客戶回補庫存，第2季產品價量齊揚。

第三，歐洲不銹鋼因碳邊境調整機制(CBAM)影響，產品價格自3月起逐步上漲，且第2季為歐洲市場傳統旺季，預期第2季表現將優於第1季。

資源事業方面，王錫欽表示，印尼鎳礦開採政策緊縮，減少鎳生鐵供給，另外4月印尼政府發布鎳礦計價新制，進一步推升鎳生鐵生產成本，預期第2季經營狀況與第1季相當。

電線電纜事業方面，王錫欽表示，目前在手訂單滿檔，預計第2季表現將優於第1季，主係第2季無年節因素影響，且台電強韌電網建設及建廠需求持續。

值得一提的是，除了受惠台電強韌電網計畫外，華新將線纜本業擴大延伸，與丹麥NKT集團旗下NKT HV Cables AB合資打造的全台首座海底電纜廠，預期今年底會建廠完成並取得認證，預計2027年可量產，初期將以供應離岸風電一期、二期、三期為主，最快預計2028年可看到營收貢獻。