勝一營收／4月11.8億元、年增31.8%創新高 電子、工業級溶劑齊成長

溶劑大廠勝一（1773）8日公告4月營收11.85億元，年增31.81%、月增約5.6%，寫歷史新高；前四月累計營收42.29億元，年增15.80%。電子級、工業級溶劑銷售均成長，挹注勝一4月營收年、月雙增，並延續第1季的增長動能。

勝一今年首季電子級溶劑占營收比重逐步提升至八成，受惠先進製程帶動銷量成長，工業級產品則因美、伊戰爭帶動原料價格，量、價皆成長，帶動第1季獲利寫歷史新高，稅後純益6.06億元，每股純益（EPS）2.02元。

勝一旗下產品，依用途分為電子級溶劑及工業級溶劑。先進製程需求帶動下，勝一電子級溶劑需求看增，半導體溶劑成為主要成長動能，且由於產品組合優化，電子級溶劑比重上升，2026年第1季已正式逐步提升至八成。

除電子級溶劑持續成長外，工業級產品則受國際行情向上影響，售價及銷量都有不錯的表現。法人指出，3月以來美、伊戰事開打，化工原料大漲，工業級溶劑產品價格隨之水漲船高，並推升下游備貨需求。

除電子級溶劑出貨增加，帶動營收增溫外，市場也關注今年高純度異丙醇（IPA）新產線興建、送樣及貢獻營收進度。勝一去年於法說會上表示，因應半導體製程需求，目前公司有兩座電子級溶劑新產線正在擴建中，期望陸續於今、明年貢獻營收。預計今年中將有兩條高純度異丙醇（IPA）產線完工、投產，法人指出，若以送樣時程約兩至三季時長估算，有望於今年貢獻營收。

此外，第二條丙二醇單甲醚（PM）產線則預計於2027年年底完工、2028年貢獻營收，屆時產能將由一年5萬噸提升至17萬噸。