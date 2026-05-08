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國票金前4月獲利14.09億元、年增6倍 EPS 0.39元

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導
國票金。聯合報系資料照
國票金。聯合報系資料照

國票金控（2889）8日公告4月自結盈餘，單月稅後純益約5.12億元，累計前四月稅後純益達14.09億元，年增達607.15%，每股稅後純益（EPS）0.39元，4月底每股淨值13.04元；國票金指出，主要是來自票券與證券兩大子公司所貢獻。

從主要子公司獲利表現來看，國際票券部分，4月單月稅後純益約2.51億元，累計今年前四月稅後純益約9.59億元，累計獲利較去年同期成長90.36%，整體獲利動能持續增強。

國票金表示，主要受惠於美國聯準會在2025年全年降息3碼影響，子公司國際票券2026年外幣RP成本明顯下滑，外幣債券養券收益由負轉正，並在債券買賣斷操作獲利貢獻及股權業務收益持續提升。

另外，子公司國票證券4月單月稅後純益約5.58億元，累計今年前四月稅後純益約11.58億元，累計獲利已較去年同期由虧轉盈，因去年4月遭逢股災因素。

國票金指出，今年以來受惠於台股續創新高，帶動證券市場量能明顯放大，經紀手續費收益較去年同期倍增；同時，期貨衍生性商品、股票及權證等泛自營業務操作得宜，投資收益也有顯著提升。

子公司國票創投方面，得益於投資部位評價利益呈現回升，今年前4月本業累計稅後純益2,706萬元，但因轉投資大陸的國旺租賃因大陸景氣不佳，持續增加授信壞帳提存，營運仍呈現虧損，導致國票創投整體獲利表現僅較去年同期小幅改善。

國票金 EPS 國票證券

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