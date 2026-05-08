快訊

兒子帶頭打人？前立委遭惡煞攻擊倒地 北港朝天宮董座回應

「什麼時候變一言堂？」軍購三讀 趙少康示警鄭麗文：別搞到令不出黨中央

吳慷仁被問「搞台獨」？親上火線回應 推眼鏡符號微博炸鍋

聽新聞
0:00 / 0:00

長榮航營收／4月219.69億元、年增18.89%

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
長榮航空示意圖。聯合報系資料照
長榮航空示意圖。聯合報系資料照

長榮航空（2618）4月客運營收達133.05億元，創歷年同期新高，年增率為12.42%，貨運營收達59.21億元，年增率為33.47%，合併營收達219.69億元，與去年同期合併營收184.78億元相較，年增率為18.89%，創單月合併營收歷史新高。

累計今年1月至4月客運營收達536.03億元，累計合併營收達824.85億元，亦創下客運營收及合併營收歷年同期新高。

受復活節、清明連假、賞櫻旺季及泰國潑水節等節慶帶動，四月市場需求維持強勁。長程航線方面，歐洲與加拿大線訂位暢旺並帶動高艙等銷售；中東航班供給收縮亦推升歐洲及美洲航線需求，整體收益提升。短程航線方面，東北亞賞櫻、東南亞潑水節需求續熱，載客率維持高檔，港澳及大陸線隨春季旅遊回溫，市場穩定增長。在高載客率及高票價帶動下，4月營收表現亮眼。

為展現深耕南台灣市場及滿足日益增長的旅遊及商務需求，自5月20日起高雄－東京成田、上海浦東及澳門三大航點將正式導入空中巴士A330－300廣體客機，提升載客量與服務品質，並搭配大阪、福岡、香港及粉萌機飛航的首爾仁川等航點，提供每周56班的便捷與舒適的飛航服務。

四月份貨運市場需求較三月明顯回升，台灣、香港、大陸及越南等亞洲主要市場受AI伺服器、半導體、高科技電子產品及電商貨源帶動需求，整體出貨動能穩定增長。為持續提升裝載效益並積極爭取高收益貨源，將持續檢視客貨機艙位使用與運能配置，以提升整體營收。

泰國 長榮航 營收

延伸閱讀

精誠營收／4月41.97億元 當月與累計營收雙創同期新高

振宇五金財報／首季獲利2,172萬元 EPS 1.02元

鳳凰財報／第1季獲利年增24.6%、EPS 0.62元

宏致營收／4月11.25億元創新高 今年逐季增長

相關新聞

中鋼財報／第1季虧損24.52億元 EPS -0.16元

中鋼（2002）8日公布第1季財報，稅後虧損24.52億元，相較去年同期由盈轉虧，每股淨損0.16元。展望前景，該公司指出，鋼鐵業已進入復甦周期，且第2季為傳統旺季，市場基本面穩健回升，鋼市動能顯著向上。

龍德造船財報／第1季獲利3.17億元、年增89.1% EPS 2.7元

龍德造船（6753）8日公布第1季財報，獲利3.17億元，年增89.1%，每股純益2.7元。展望前景，法人指出，該公司在手訂單能見度已排至2027年；同時國防部的無人艇採購，對於龍德的營運貢獻將逐步發酵，推升獲利增長可期。

華新財報／首季獲利35.84億、年增427％ 第2季電線電纜、不銹鋼更好

華新（1605）8日召開法說會並公告財報，第1季稅後純益35.84億元，年增427.91％，每股稅後純益（EPS）0.81元。針對第2季，華新總經理王錫欽表示，不銹鋼、電線電纜事業都有望優於第1季。

國票金前4月獲利14.09億元、年增6倍 EPS 0.39元

國票金控（2889）8日公告4月自結盈餘，單月稅後純益約5.12億元，累計前四月稅後純益達14.09億元，年增達607.15%，每股稅後純益（EPS）0.39元，4月底每股淨值13.04元；國票金指出，主要是來自票券與證券兩大子公司所貢獻。

長榮航營收／4月219.69億元、年增18.89%

長榮航空（2618）4月客運營收達133.05億元，創歷年同期新高，年增率為12.42%，貨運營收達59.21億元，年增率為33.47%，合併營收達219.69億元，與去年同期合併營收184.78億元相較，年增率為18.89%，創單月合併營收歷史新高。

南寶營收／4月22.85億元、年增14.97% 單月、前四月雙創同期新高

南寶（4766）8日公布2026年4月合併營收22.85億元，年增14.97%；前四月累計營收81.21億元，年增7.68%，4月單月、前四月累計營收雙創同期新高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。