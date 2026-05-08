中鋼財報／第1季虧損24.52億元 EPS -0.16元

中鋼（2002）8日公布第1季財報，稅後虧損24.52億元，相較去年同期由盈轉虧，每股淨損0.16元。展望前景，該公司指出，鋼鐵業已進入復甦周期，且第2季為傳統旺季，市場基本面穩健回升，鋼市動能顯著向上。

中鋼表示，今年第1季營運與去年同期相比由盈轉虧，主要是鋼材銷售單價及單位毛利減少，造成營業收入降低、營業損失增加。

以營收來看，單季營收為791.62億元，比去年同期的831.7億元，減少4.8%；以致第1季繳出虧損24.52億元成績單，每股淨損0.16元。

針對全球經濟發展變化，中鋼指出，目前美國製造業維持擴張態勢；歐洲通膨放緩而融資環境轉鬆，工業生產回穩；至於中國大陸強化振興內需政策，惟中東地緣政治衝突未歇，後續發展仍牽動全球經濟局勢。台灣部分，人工智慧（AI）發展需求持續強勁，伴隨傳統製造業外銷回暖，出口動能穩健向上。

鋼鐵方面，世界鋼鐵協會最新需求預測，預估今年全球鋼鐵需求可達17.241億公噸，年增0.3%，明年亦將成長2.2%，反映鋼鐵業已進入復甦周期，且第2季為傳統旺季，市場基本面穩健回升，鋼市動能顯著向上。此外，煉鋼原物料及基礎能源成本持續墊高，國際主流鋼廠連袂調漲報價，國內外鋼市上漲動能持續強勁。

中鋼今日董事會為確保高爐燒結礦穩定供應、環保設備可長期穩定運作，通過投資19.87億元進行三、四號燒結設備汰舊換新計畫；計畫期間自今年6月1日起至2029年6月30日止，為期3年1個月。

另董事會同時通過執行副總經理任命案，由技術副總經理劉宏義升任，自今年5月8日起生效。