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ABC 財報／瑞磁生技首度季獲利達陣 檢測新品取證後勢看旺

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

瑞磁生技 (ABC-KY（6598）) 8日公告第1季財報，單季營收2.2億元， 年增81%。稅後淨利0.21億元，每股稅後純益（EPS）0.2元。 本季度是瑞磁首次產生獲利，除了營收較去年同期大增之外，毛利率65%也呈優異表現。

瑞磁並公告，今年前四月累計營收2.8億元，較去年同期增長71%，延續營收高度增長表現。

瑞磁表示，業績持續增長的動能來自寵物市場的數位生物條碼需求大幅增加，以及人體醫療診斷市場增加新客戶，推升診斷產品出貨快速增長。隨著瑞磁產品持續打開市場，瑞磁今年將持續累積獲利，達成全年「轉虧為盈」的里程碑。

瑞磁近日好消息不斷，本月2日公告，主力產品「20項呼吸道分子檢測」(RPP)搭配生命科學大廠Thermo Fisher的核酸萃取系統(King Fisher)，取得美國FDA上市許可，提供大型分子診斷實驗室更優化的檢測流程與效能。 根據市場資訊，美國的大型分子檢測實驗室有多達七成安裝King Fisher，與瑞磁的目標客戶群高度吻合。此上市許可將進一步擴張主力產品RPP在美國的大型實驗室客戶群的市占。

瑞磁從研發創新平台技術為起始，專注於多元檢測應用與精準醫學，經歷過多年的多元檢測產品開發、取證美國FDA、建立品牌與美國銷售通路、取得指標性大客戶，現已進入與國際大廠策略合作和搶占市場份額的階段，後續成長性令人期待。

生技 EPS 營收

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