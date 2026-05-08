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藥華藥4月營收創高、首次衝破20億元 股價大漲一舉站上季線

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
藥華藥董事長詹青柳（本報系資料庫）
藥華藥董事長詹青柳（本報系資料庫）

台股8日震盪劇烈，盤中一度急殺800點，隨後在下跌300點附近震盪，生技股逆勢走高，股王藥華藥（6446）4月合併營收20.6億元，首次衝破20億元大關，年增68.35%，今日股價跳空上漲，盤中大漲逾9%，站上季線大關。

藥華藥4月營收再創新高，累計前四月營收約71.85億元，年增60.27%。藥華藥表示，4月及本年累計營收較去年成長，主要來自認列美國子公司PharmaEssentia USA Corp.之營收。

藥華藥表示，營收成長主要來自核心產品Ropeginterferon alfa-2b（Ropeg，P1101）在美國與日本市場的銷售動能顯著提升。其中，美國市場滲透率持續快速擴張；日本市場則在高劑量給藥方案獲准後，帶動用藥需求加速成長。

Ropeg用於治療真性紅血球增多症（PV）的加拿大藥證預計最快於2026年7月核准，藥華藥董事會先前並於4月決議，收購加拿大藥廠FORUS Therapeutics Inc.（FORUS）100%股權。

原發性血小板過多症（ET）適應症部分，藥華藥表示，ET藥證申請目前進度順利，預計2026年將陸續取得台灣、日本、中國大陸、美國及韓國藥證。其中，台灣ET藥證審查已進入最終階段，Ropeg有望於台灣率先獲全球首張ET藥證，美國與日本預計最快於2026年8月核准。

藥華藥的Ropeg也可以用在原發性骨髓纖維化（MF），藥華藥指出，Ropeg用於PMF患者的全球第三期臨床試驗（HOPE-PMF）現已接近完成收案，公司對於Ropeg於2028年取得PMF藥證具高度信心。

藥華藥今以668元開高，股價急拉至漲停板724元，但未鎖死，盤中大漲逾9%，成交量也放大到5千張以上。

藥華藥 營收 台股

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