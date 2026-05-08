航空貨運旺！遠雄港受惠業績看俏盤中漲幅近9%

航空貨運旺，遠雄港（5607）旗下的「遠雄航空自由貿易港區」是台灣唯一空港自由貿易港區，也是國內最大的航空貨物集散站業者，首季獲利年增率比營收還好，稅後純益為3.63億元，年增率達94%，每股稅後純益為0.98元；今天股價走高，盤中最高來到52.6元，漲幅近9%。

遠雄港今天股價開高走高，盤中一度來到52.6元，成為台股逆勢上揚股。遠雄港受惠AI需求熱絡，業績跟著全面看俏，今年首季營收達12.14億元，寫下史上新高記錄，年增35.67%，獲利同步締新猷，稅後純益為3.63億元，年增率達94%，每股稅後純益為0.98元。

法人認為，遠雄港堪稱「AI供應鏈最佳運送者」，在油價高漲環境下，遠雄港、中菲行等物流業者獲利不受油價攀升壓縮，全年營運展望看俏。第2季的獲利有望比第1季好，即將公布4月營收，將繼續望繳出亮麗成績單，航空市場需求熱絡，遠雄港全年營運展望看俏。

此外，AI需求大爆發帶動這波航空貨運的結構改變，雖然30多年前曾因電腦需求帶動航空貨運熱潮，但規模與產品特性都不及此次來的多；受惠於AI產業需求，出口的貨不僅體積大、重量重，還有產品單價相當昂貴；另外，也因為地緣政治問題，無人機等產品出口量也增加，這些都是航空貨運的新嬌客，推升整體需求明顯升溫。

航空貨運市場改變，也讓遠雄港的業績急速攀升，疫情前航空貨運以「輕薄短小」貨品為主，客機機腹運力即可支應；但隨著產業結構轉變，AI相關設備朝向「高價值、大體積、重量化」發展，運送難度顯著提高，遠雄港樣專業物流業者在運送的過程中占有關鍵地位。

遠雄港指出，遠雄航空自由貿易港區位處桃園航空城之核心蛋黃區，自由港區又為「境內關外」保稅區域，擁有「免審免驗免通關」便捷通關特性，且屬於桃園機場管制區的延伸，為台灣目前最具效率的園區之一，已經成為各大科技廠商爭搶要進駐的區域，目前已經全部滿租。