快訊

愛爾麗爆偷拍 北市府今啟動醫美、三溫暖、體育館反針孔大稽查

川普關稅政策再被法院打臉！最新的10％關稅遭判違法

北部有感！上午7時8分花蓮規模4.4地震 最大震度3級

聽新聞
0:00 / 0:00

遠雄港第1季 EPS 0.98元 搭 AI 熱潮

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

航空貨運表現亮眼，遠雄港（5607）第1季獲利刷新歷史記錄，單季稅後純益為3.63億元，年增率達94%，每股純益（EPS）為0.98元。

遠雄港旗下的「遠雄航空自由貿易港區」是台灣唯一空港自由貿易港區，也是國內最大的航空貨物集散站業者，受惠於AI需求熱絡，遠雄港業績跟著全面受惠。

法人認為，遠雄港堪稱「AI供應鏈最佳運送者」，在油價高漲環境下，遠雄港、中菲行等物流業者獲利不受油價攀升壓縮，全年營運展望看俏。第2季的獲利有望比第1季好，即將公布4月營收，將繼續望繳出亮麗成績單，航空市場需求熱絡，遠雄港全年營運展望看俏。

航空貨運市場改變，也讓遠雄港的業績急速攀升，疫情前航空貨運以「輕薄短小」貨品為主，客機機腹運力即可支應；但隨著產業結構轉變，AI相關設備朝向「高價值、大體積、重量化」發展，運送難度顯著提高，遠雄港等專業物流業者在運送的過程中占有關鍵地位。

中菲行 遠雄 法人

延伸閱讀

雄獅財報／第1季獲利寫下史上次高 EPS 4.17元

立盈財報／首季EPS 0.79元創單季新高 AI帶動半導體循環經濟需求強勁

虎航第1季 EPS 2.91元

AI 伺服器出貨潮全面啟動 物流業沾光 業績跟著旺

相關新聞

華固4月營收增284倍

華固（2548）昨（7）日公告4月營收9.6億元，年增28,465.96%；累計今年前四月營收51.66億元，年增34,773.57%。

兆聯第1季 EPS 10.08元

高科技廠水處理業者兆聯實業（6944）昨（7）日公布首季毛利率27.15%，為歷史新高，季增3.24個百分點，年增5.13個百分點；稅後純益7.73億元，創單季新高，季增1.9％，年增84.4％，每股

亞德客4月、前四月營收 兩個新高

氣動元件龍頭廠亞德客-KY（1590）昨（7）日公布4月自結合併營收達43.42億元，月增4.9%、年增25.2%；累計前四月合併營收143.56億元、年增24.1%，單月及累計營收雙創歷史新高紀錄。

上銀4月營收年增20% 接單增溫

上銀（2049）受惠於半導體、智慧自動化等需求增溫，接單與出貨明顯回升，4月營收24.74億元，月增4.9%、年增20.7%，為2022年10月以來高點；累計前四月合併營收88.53億元、年增12.2

儒鴻首季 EPS 6.69元

紡織股王儒鴻（1476）首季財報繳出亮眼成績單，昨（7）日公告第1季每股純益6.69元，不僅創歷年同期新高，也寫下史上第三高紀錄，僅次於2022年第2季與第3季。

卜蜂第1季 EPS 1.26元 強化食品加工

卜蜂（1215）昨（7）日公布2026年首季財報，首季營收達71.7億元，年增7.1%，稅後純益達3.7億元，年減47.1%，每股純益（EPS）1.26元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。