卜蜂第1季 EPS 1.26元 強化食品加工

卜蜂（1215）昨（7）日公布2026年首季財報，首季營收達71.7億元，年增7.1%，稅後純益達3.7億元，年減47.1%，每股純益（EPS）1.26元。

卜蜂日前指出，今年整體經營環境較往年更為動盪，主要受到原料價格動盪與運費價格飆升等因素交互影響，使營運挑戰升高，今年經營看起來需要更努力，力求提升整體業績。

針對市場關注的飼料價格，因原料成本持續上升，目前飼料價格調漲0.5元。從目前趨勢來看，在飼料成本維持高檔下，終端產品利潤空間相對有限。為因應成本壓力，將持續強化食品加工布局，提高整體毛利。

在豬肉市場方面，公司分析，去年底台中發生非洲豬瘟事件，導致約半個月禁宰，短期供給明顯過剩，進一步壓抑價格表現，近期已回溫至80元左右，預期6月後豬價有機會再逐步回升至90元左右，甚至不排除再度挑戰去年高點。