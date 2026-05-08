聽新聞
0:00 / 0:00
卜蜂第1季 EPS 1.26元 強化食品加工
卜蜂（1215）昨（7）日公布2026年首季財報，首季營收達71.7億元，年增7.1%，稅後純益達3.7億元，年減47.1%，每股純益（EPS）1.26元。
卜蜂日前指出，今年整體經營環境較往年更為動盪，主要受到原料價格動盪與運費價格飆升等因素交互影響，使營運挑戰升高，今年經營看起來需要更努力，力求提升整體業績。
針對市場關注的飼料價格，因原料成本持續上升，目前飼料價格調漲0.5元。從目前趨勢來看，在飼料成本維持高檔下，終端產品利潤空間相對有限。為因應成本壓力，將持續強化食品加工布局，提高整體毛利。
在豬肉市場方面，公司分析，去年底台中發生非洲豬瘟事件，導致約半個月禁宰，短期供給明顯過剩，進一步壓抑價格表現，近期已回溫至80元左右，預期6月後豬價有機會再逐步回升至90元左右，甚至不排除再度挑戰去年高點。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。