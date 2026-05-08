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上銀4月營收年增20% 接單增溫

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

上銀（2049）受惠於半導體、智慧自動化等需求增溫，接單與出貨明顯回升，4月營收24.74億元，月增4.9%、年增20.7%，為2022年10月以來高點；累計前四月合併營收88.53億元、年增12.2%，則為同期第三高。

上銀與集團另一家大銀微系統，今（8）日將同步舉行法說，公布第1季合併財報，並說明營運現況及下半年展望。

展望今年成長動能，上銀稍早表示，集團持續看好半導體、人工智慧AI自動化、機器人等應用拉貨，部分非標準型產品狀況回溫，預期今年營收和獲利目標持續成長，第2季營運可較第1季佳、也可較2025年同期成長。

大銀4月合併營收3.42億元，月增6.5%、年增40.3%，不但為連八個月年增率超過10%，且創單月營收新高紀錄；累計前四月合併營收11.97億元、年增43.9%，也改寫歷年同期紀錄。

上銀指出，去年12月就感受到訂單回升，目前仍有持續向上的跡象，就訂單能見度來看，滾珠螺桿約達四個月，線性滑軌三至3.5個月，比過年前能見度拉長0.5至一個月。

營收 半導體 上銀

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