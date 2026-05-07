雷虎財報／第1季每股稅後純益0.34元 獲利創單季同期新高

無人機大廠雷虎科技（8033）7日公布第1季合併財報，合併營收3.75億元，季增8.7%、年增11.9%，營業毛利1.43億元，稅後純益0.52億元，每股稅後純益0.34元，獲利創單季同期新高。

董事會並通過115年現金增資發行價格，預計發行新股1,200萬股，每股發行價格訂為108元；此次增資的資金用途為購置無菌包材擴線所需機器設備、配合無人載具擴廠購置土地及廠房，以及充實營運資金。

雷虎科技自結4月合併營收1.09億元，月減9.1%、年增6.4%；累計前四月合併營收4.85億元、年增10.6%，創同期新高。

雷虎科技日前正式向國際媒體展示最新鋁沖壓無人艇與鐵三角無人機等無人載具量產布局，瞄準台灣1.25兆元軍購與第一島鏈商機。

雷虎科技總經理蘇聖傑指出，國防部公布1.25兆元國防採購規劃，顯示國防戰略已由傳統大型武器，轉向以無人載具、機動打擊與分散部署為核心的不對稱作戰模式。

蘇聖傑表示，未來戰場已進入高消耗、高機動、高自主化時代，具備快速量產、低成本補充與自主供應鏈能力的無人系統，將成為全球國防採購主流。雷虎多年投入無人機、無人艇與關鍵模組研發，現已正式進入工業化量產階段。

在生產布局方面，嘉義大埔美新廠已於3月完成過戶，今年辦理現增預計募集12.96億元，將規劃無人機馬達、飛控主機板、及3D列印組裝線等，新廠預計第4季完工投產。美國俄亥俄州無人機馬達等關鍵零組件生產線，也已完工投產。

雷虎科技4月初取得國防部陸軍司令部約2,033.8萬元採購標案，包含沉浸式訓練型無人機及訓練用自殺式無人機，目前已陸續完成生產，並報請驗收中，隨後認列營收。

另外，雷虎科技最新發表的量產型「Seashark TT-600（海鯊號600）」鋁沖壓無人艇，強調專為台灣海軍未來1,600艘無人艇需求所打造。平台採鋁合金沖壓製程，可大幅提升產能、品質一致性與維修效率，符合高強度作戰補充需求。

先前，雷虎「Seashark 800（海鯊號800）」已於2025年在蘇澳港完成測試，並結合中華電信（2412）與OneWeb低軌衛星通訊，成功完成60公里航行、通訊、避障、抗干擾及AI目標追蹤驗證。